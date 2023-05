Mit dem Sieg gegen Österreich hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft das Weiterkommen bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft weiter selbst in der Hand. Und so langsam kommt auch das Publikum in Fahrt: Bereits beim Match am Donnerstag gegen Dänemark sahen 550.000 Menschen zu, am Freitag gegen Österreich waren es dann sogar 670.000. Beim Gesamtpublikum kam der Sender so auf 3,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,4 Prozent gemessen.

Die Eishockey-WM beschert Sport1 damit starke Werte, die deutlich über dem Senderschnitt liegen. Mit der Spielanalyse und den Highlights war für den Sportsender am Freitag allerdings nicht mehr viel zu holen. Zwar sahen noch 130.003 Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 0,4 Prozent aber sehr mager aus. Das nächste Match von Deutschland überträgt Sport1 am Sonntag um 15:15 Uhr, da tritt die Nationalmannschaft gegen das Team aus Ungarn an.

Aber auch andere Spartensender feierten am Freitag Quotenerfolge - und der Unterschied zu Sport1 könnte kaum größer sein. Super RTL zeigte zur besten Sendezeit den Zeichentrickfilm "Asterix in Amerika" und unterhielt damit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Weil davon 210.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren, schaffte es der Sender auf starke 4,2 Prozent Marktanteil. Mit dem Film "Columbo: Der Tote in der Heizdecke" brachte es der Sender danach auf ebenfalls gute 3,1 Prozent.

Während Sport1 am Freitag den Sprung in die Top 20 verpasste, war Super RTL mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent sogar der erfolgreichste Nischensender überhaupt. Das schaffte man auch dank eines starken Vorabends: "Alvinnn!!! Und die Chipmunks" sowie "Grizzy & Die Lemminge" erreichten teilweise mehr als 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Paw Patrol" kam dazwischen auf ebenfalls starke 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV