am 21.05.2023 - 10:12 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Bayern-Niederlage lockt Fans

Nach 22:45 Uhr legte das ZDF plötzlich wieder deutlich in der Gunst von Zuschauerinnen und Zuschauern zu - der Grund ist einfach zu erklären. Ab kurz nach 23 Uhr fasste das ZDF als erster Free-TV-Sender die 1:3-Niederlage des FC Bayern München zusammen. Diese verschafft Dortmund nun eine gute Ausgangslage auf den Titel. Spätestens gegen 23:30 Uhr ließ das Interesse an der Sportsendung aber schon wieder nach. Stark gefragt war im Vorfeld im Ersten bereits der Krimi "Ein starkes Team", der sein Publikum (von einem kleinen Knick vor halb neun mal abgesehen) sehr gut bei der Stange hielt. Einen durchaus ansehnlichen Quotenverlauf verbuchte am Samstagabend derweil auch RTLzwei mit der gezeigten Wiederholung von "Adam sucht Eva".

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: ZDF geht vor der Primetime durch die Decke

"Ein starkes Team" war am Samstagabend sehr populär, das zeigen unter anderem die offiziellen AGF-Daten. In AdScanner-Haushalten zeigte sich, dass schon in den Minuten vor dem Start des Krimis viele Fans einschalteten. Ab etwa 20:10 Uhr ging die Kurve förmlich durch die Decke. Einen sehr positiven Verlauf nahm die Kurve derweil auch während der vorabendlichen "Sportschau" im Ersten,

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Bundesliga hilft Sky Media

Einen höheren Daily-Reach als üblich verbuchte Sky Media am Samstag. In erster Linie dürfte das mit dem 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammenhängen. Sky zeigte nicht nur fünf Erstliga-Spiele live, sondern auch vier Matches aus der zweiten Liga. Der Daily-Reach von Sky Media lag entsprechend bei neun Prozent, somit ließ man Visoon (7%) klar hinter sich.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Tipico-Presenting führt zu guter Reichweite

Auch an diesem Samstag trab der Sportwetten-Anbieter Tipico zahlreich als Presenter von diversen Fußballsendungen auf. Dazu gehörte die "Sportschau" im Ersten, aber auch die Live-Berichterstattung von Sky Sport. Entsprechend sicherte sich Tipico am Samstag die höchsten Reichweiten - der gemessene XRP lag bei über 97. Insgesamt warb Tipico aber auch etwas mehr als 300 Mal. Auf genau 100 Ausstrahlungen kamen die Krombacher-Spots, diese waren ebenfalls nicht selten im Fußball-Umfeld zu sehen. Der gemessene XRP von rund 64 Punkten führte hier zu einem guten dritten Platz.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.