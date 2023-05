Mit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "Das große Backen - Die Profis" in der vergangenen Woche noch einen richtig guten Start in die neue Staffel hingelegt - um so erstaunlicher der harte Absturz nun eine Woche später: Um fast zwei Drittel ging der Marktanteil bin der klassischen Zielgruppe auf nur noch 3,4 Prozent zurück, weit weniger als der Sat.1-Senderschnitt. Statt 0,29 verfolgten im Schnitt nur noch 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige die Sendung.

Immerhin: Bei den Älteren war der Rückgang der Reichweite bei Weitem nicht so heftig: Die Gesamt-Reichweite sank von 0,93 auf 0,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil ging hier von 5,6 auf 4,3 Prozent zurück. Und: Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 inzwischen als seine "Relevanzzielgruppe" angibt, sah es mit 5,1 Prozent Marktanteil noch etwas besser aus. Bitter ist der erhebliche Rückgang aber natürlich trotzdem.

Dabei könnte man sich eigentlich über eine gute Performance in der Primetime freuen, wo Sat.1 mit dem Film "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" in der klassischen Zielgruppe der stärkste "Tatort"-Verfolger war. 10,5 Prozent Marktanteil erzielte der Film bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Doch nochmal zurück in den Vorabend: Auch die anderen Seven.One-Sender hatten dort ihre liebe Not: "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" lief bei Kabel Eins zwar etwas besser als eine Woche zuvor, lag mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem auf sehr schwachem Niveau. Bei ProSieben kamen "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" nicht über 5,6 und 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

RTL hingegen konnte sich über steigende Quoten für "Die Unvermittelbaren" freuen, die um über zwei Prozentpunkte auf nun 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnten. 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu. "Exclusiv Weekend" blieb ab 19:05 Uhr dann aber knapp einstellig. Vox erzielte mit "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet!" solide Marktanteile von 7,5 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV