"TV Total" ist schon in den zurückliegenden Wochen ein großer Quoten-Erfolg für ProSieben gewesen. Die Show mit Moderator Sebastian Pufpaff sichert sich nicht selten den Tagessieg beim jungen Publikum und treibt den Senderschnitt in schöner Regelmäßigkeit in die Höhe. An diesem Mittwoch sah es aber noch ein bisschen besser aus als ohnehin schon: 1,46 Millionen Menschen schalteten ein, 880.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei fantastischen 16,8 Prozent - besser lief es zuletzt im Dezember 2021 - also kurz nach der Rückkehr von "TV Total" ins deutsche Fernsehen.

Das starke Comedy-Format färbt inzwischen auch immer stärker auf das sonst schwache "Zervakis & Opdenhövel. Live." ab. Zwar brachte es das Live-Journal auch in dieser Woche fertig, die meisten Werte von "TV Total" zu halbieren, das bedeutet in diesem Fall aber immerhin einen soliden Marktanteil in Höhe von 8,4 Prozent. Besser lief es in diesem Jahr für das Format erst ein Mal. 660.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an. Ab kurz nach 22 Uhr fiel ProSieben dann aber in den tiefroten Bereich: Das neue "Moments of Life" kommt weiter auf keinen grünen Zweig und tat sich mit 3,4 Prozent extrem schwer.

Bei RTL kann man derweil etwas aufatmen: Nachdem "Mario Barth deckt auf" bei seiner Rückkehr in der vergangenen Woche nur 1,57 Millionen Menschen erreichte und damit so schlecht lief wie nie zuvor, ging es in dieser Woche wieder deutlich bergauf. 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dieses Mal mit dabei, 560.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das zu 10,7 Prozent Marktanteil.

Anders als im Anschluss an "Bauer sucht Frau International" holte die Nachrichtensendung "RTL Direkt" nach Mario Barth gute Quoten. Die am Mittwoch von Jan Hofer moderierte Sendung brachte es am späten Abend noch auf 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren 10,6 Prozent drin. "Stern TV" steigerte sich danach sogar noch auf 12,8 Prozent.

