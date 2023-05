In der vergangenen Woche fiel "Germany's Next Topmodel" auf die geringste je gemessene Gesamt-Reichweite zurück, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unterbot den sonstigen Staffelschnitt mit 13,2 Prozent bei Weitem - was womöglich teils auch am Feiertag lag. Doch falls man nun bei ProSieben erwartet haben sollte, dass im Gegenzug die zeitversetzte Nutzung ansteigt, hat man sich geirrt.

Zwar ging es im Nachgang wie gewohnt nochmal deutlich nach oben, das Reichweiten-Plus von 200.000 fiel aber trotzdem ebenfalls geringer aus als in den Wochen zuvor. Die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer stieg im Schnitt jedoch zumindest noch auf 1,43 Millionen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 2,3 Prozentpunkte auf nun 15,5 Prozent. An der Tatsache, dass es sich damit um ein Staffeltief handelte, änderte auch das aber nichts mehr.

Während das höchste nachträgliche Reichweitenplus wie üblich auf "heute-show" (+830.000) und "ZDF Magazin Royale (+310.000) entfiel, ging als Best of the Rest diesmal "Let's Dance" durchs Ziel. Die Reichweite der Finalshow erhöhte sich hier noch um 280.000 auf 4,62 Millionen. Die Marktanteile zogen ebenfalls an, allerdings nur leicht um 0,4 Prozentpunkte beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen. In der klassischen Zielgruppe blieb man damit nur knapp unter der 25-Prozent-Marke.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 19.05.

22:27 4,10

(+0,83) 18,5%

(+2,7%p.) 1,21

(+0,43) 22,2%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 19.05.

23:02 1,82

(+0,31) 10,0%

(+1,3%p.) 0,77

(+0,27) 17,2%

(+4,8%p.) Let's dance - Das große Finale 19.05.

20:15 4,62

(+0,28) 21,6%

(+0,4%p.) 1,18

(+0,11) 24,7%

(+0,6%p.) Bauer sucht Frau International 16.05.

20:15 3,03

(+0,27) 11,8%

(+0,7%p.) 0,62

(+0,07) 11,4%

(+0,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.05.

20:15 1,43

(+0,20) 6,0%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,16) 15,5%

(+2,3%p.) Bauer sucht Frau International 15.05.

20:15 3,04

(+0,20) 11,7%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,06) 10,6%

(+0,6%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 16.05.

20:14 1,41

(+0,19) 6,1%

(+0,6%p.) 0,96

(+0,14) 19,2%

(+1,8%p.) Tatort: Game Over 21.05.

20:14 8,90

(+0,18) 32,2%

(-0,2%p.) 1,74

(+0,08) 27,3%

(-0,2%p.) In aller Freundschaft 16.05.

21:05 4,34

(+0,17) 16,9%

(+0,1%p.) 0,45

(+0,02) 8,2%

(-0,0%p.) Kommissar Van der Valk - Freiheit in Amsterdam 21.05.

21:45 2,76

(+0,16) 13,8%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,02) 5,3%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.05.-21.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch "Bauer sucht Frau International" konnte sich im Nachgang noch um 270.000 bzw. 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhten sich noch auf 11,4 und 10,6 Prozent - ordentliche Werte, aber kein Vergleich zu "Joko & Klaas gegen ProSieben", das seinen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch um 1,8 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent nach oben hievte. Auch "The Taste" gehört zu den größeren Gewinnern und konnte seinen Marktanteil nachträglich noch um 1,4 Prozenpunkte auf 8,3 Prozent steigern. Zweistellige Werte wie in früheren Staffeln bleiben aber nach wie vor unerreichbar.

Bemerkenswert noch, dass eine Sixx-Ausstrahlung der "Desperate Housewives" im Vorabendprogramm am Montag vergangener Woche seinen ohnehin schon hervorragenden Marktanteil nachträglich noch um 2,4 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent steigern konnte, die Folge direkt davor erzielte sogar 7,2 Prozent Marktanteil - das sind Quoten, von denen man beim Schwestersender Sat.1 um diese Zeit kaum noch zu träumen wagt. Die Montags-Werte waren hier zwar Ausreißer nach oben, Werte über 4 oder 5 Prozent gibt es für die Serie bei Sixx aber immer wieder. Einziges Problem: Weil Sixx nun alle Folgen wiederholt hat, muss es ab kommender Woche "Charmed" auf diesem Sendeplatz richten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 19.05.

22:27 4,10

(+0,83) 18,5%

(+2,7%p.) 1,21

(+0,43) 22,2%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 19.05.

23:02 1,82

(+0,31) 10,0%

(+1,3%p.) 0,77

(+0,27) 17,2%

(+4,8%p.) Desperate Housewives 15.05.

18:17 0,25

(+0,10) 1,5%

(+0,6%p.) 0,17

(+0,07) 6,1%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.05.

20:15 1,43

(+0,20) 6,0%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,16) 15,5%

(+2,3%p.) WaPo Duisburg 16.05.

18:50 2,33

(+0,10) 11,7%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,08) 6,4%

(+2,0%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 16.05.

20:14 1,41

(+0,19) 6,1%

(+0,6%p.) 0,96

(+0,14) 19,2%

(+1,8%p.) SOKO Kitzbühel 20.05.

18:07 1,98

(+0,05) 14,2%

(+0,1%p.) 0,09

(+0,04) 3,8%

(+1,6%p.) The Taste 17.05.

20:15 0,90

(+0,10) 4,2%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,08) 8,3%

(+1,4%p.) Alles was zählt 15.05.

19:07 1,82

(+0,14) 9,1%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,06) 12,0%

(+1,3%p.) Spiegel TV 15.05.

23:24 0,96

(+0,06) 8,4%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,04) 7,1%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.05.-21.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch durch zeitversetzte Nutzung nichts zu retten war hingegen für die Vox-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds". Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sanken ohnehin schon extrem niedrigen Marktanteile noch ein wenig weiter und bewegten sich in der vergangenen Woche nur noch zwischen 1,8 und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV