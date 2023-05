"Genial daneben" hat sich am Donnerstag mit sehr ansehnlichen Werten aus dem RTLzwei-Programm verabschiedet. Die 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich die zweite Ausgabe um 21:20 Uhr ansahen, waren ein Bestwert für den Sender. Folge eins kam davor noch auf eine Reichweite in Höhe von 870.000. Und auch die Marktanteile beim jungen Publikum stimmten: 6,9 Prozent (Rekord) waren es um 20:15 Uhr, 6,2 Prozent danach.

Das wiederholte Comeback der Rateshow hat sich für RTLzwei damit als Erfolg erwiesen. Im Schnitt erreichten die sechs gezeigten Ausgaben etwas mehr als 6 Prozent Marktanteil, damit konnte "Genial daneben" den Senderschnitt weit übertreffen. 810.000 Menschen sahen sich die Folgen gemäß vorläufig gewichteter Daten im Durchschnitt an. Keine Frage: Das sind Werte, die RTLzwei zu einer Fortsetzung veranlassen werden - sollten nicht andere Gründe dagegen sprechen.

Die "Promi Game Night" tat sich auch in dieser Woche schwer und kam trotz des guten Vorlaufs nicht über 4,0 Prozent Marktanteil hinaus. Weil aber auch die Soaps am Vorabend, hier besonders "Berlin - Tag & Nacht" mit 6,4 Prozent gut liefen, und "Hartz und herzlich" am Nachmittag überraschend starke 9,0 Prozent Marktanteil verzeichnete, konnte sich RTLzwei am Donnerstag über einen soliden Tagesmarktanteil in Höhe von 4,7 Prozent freuen. Damit lag man auch deutlich vor Kabel Eins, das nur 3,6 Prozent verzeichnete. In der Primetime lag "Über Geld spricht man doch" zwar bei 5,1 Prozent Marktanteil, allerdings sahen nur rund eine halbe Million Menschen zu. Zudem schwächelten die US-Serien in der Daytime merklich.

Sat.1 lag mit einem Film in der Primetime derweil in etwa gleichauf mit RTLzwei. "Abi ‘97 - Gefühlt wie damals" unterhielt 700.000 Menschen, davon waren 320.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 6,5 Prozent, was kein sonderlich erbaulicher Wert ist. Andererseits: "Lautlose Tropfen" fiel danach auf 5,5 Prozent und am Vorabend lief es noch schlechter. Insofern war die Primetime noch das geringste Problem für Sat.1. Am Ende kam der Sender auf einen Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV