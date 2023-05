Trotz der Tatsache, dass der Film "Der Junge muss an die frische Luft", in dem es um die Kindheitserinnerungen von Hape Kerkeling geht, bereits 2018 in die Kinos kam und auch schon im Free TV bei Sat.1 zu sehen gewesen ist, hat das ZDF ihm am Donnerstagabend die große Bühne gegeben. Und die Strategie ist aufgegangen: Um 20:15 Uhr erreichte der Sender starke Quoten.

4,07 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so beim Gesamtpublikum für 17,2 Prozent Marktanteil. Die Wiederholung von "Der Junge muss an die frische Luft" im ZDF lief damit sogar besser als die Erstausstrahlung. Die sahen sich 2021 in Sat.1 etwas mehr als drei Millionen Menschen an, eine Wiederholung ein Jahr später kam auf etwas mehr als die Hälfte dessen. Und auch beim jungen Publikum konnte sich das ZDF über gute Werte freuen: 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 10,2 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste das ZDF am Donnerstag aber dennoch dem Ersten überlassen. Dort setzte man auf einen "Zürich-Krimi" und erreichte damit 5,06 Millionen Menschen, 21,4 Prozent Marktanteil waren damit drin. Bei den Jüngeren lag der Krimi aber recht deutlich hinter dem Kerkeling-Film und kam lediglich auf 6,0 Prozent Marktanteil.

Während das ZDF bis nach Mitternacht zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum holte und auch teilweise bei den 14- bis 49-Jährigen glänzte, "Markus Lanz" lag in dieser Altersklasse bei 13,6 Prozent, sah es für Das Erste deutlich schlechter aus. "Kontraste" hielt sich noch bei 2,68 Millionen Zuschauenden und 12,2 Prozent, die "Tagesthemen" kamen danach aber schon nur noch auf 10,0 Prozent. Die Comedy-Schiene, bestehend aus "Carolin Kebekus Show" und "Sträter" lag dann aber im einstelligen Bereich und kam auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über etwas mehr als 6 Prozent Marktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV