am 28.05.2023 - 09:16 Uhr

Auch wenn die ganz große Aufmerksamkeit in Sport-Deutschland am Samstag auf dem spannenden Bundesliga-Finale lag - mit einer starken Leistung gegen die USA sicherte sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den Einzug ins Finale. Der Triumph zog zugleich Spitzen-Quoten bei Sport1 nach sich, denn durchschnittlich 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Halbfinal-Krimi und sorgten somit für einen starken Marktanteil von 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum.

Noch besser sah es in der Zielgruppe aus, wo die Eishockey-WM mit 180.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren sogar auf 7,7 Prozent Marktanteil kam. Sport1 war somit am Vorabend zeitweise der erfolgreichste Privatsender. So brachte es RTL etwa mit seinem Magazin "Life" auf nur 5,8 Prozent, während die Dokusoap "Bunte Hunde" bei Vox bei 4,4 Prozent hängen blieb. Noch härter erwischte es Sat.1, das mit seinen "Baywatch"-Wiederholungen über Stunden hinweg weniger als drei Prozent erzielte, während der "Trödeltrupp" bei RTLzwei sogar auf desolate 0,7 Prozent fiel.

Starke Quoten verzeichnete Sport1 am Samstag aber auch abseits des Deutschlandspiels: Schon das erste Halbfinale zwischen Kanada und Lettland lockte am frühen Nachmittag im Schnitt 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und erzielte sehr gute 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent lag Sport1 letztlich in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit RTLzwei.

Stärkster Spartensender war beim jungen Publikum jedoch ZDFneo, das am Samstag mit 2,9 Prozent Marktanteil überzeugte - und nicht zuletzt am Abend punktete. Die Komödie "Die nackte Kanone" startete bereits mit 3,5 Prozent Marktanteil durch, ehe die Fortsetzung gar auf 5,2 Prozent kam. Insgesamt wurden ab 21:34 Uhr im Schnitt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Später war dann auch auf "Die nackte Kanone 33 1/3" Verlass: Hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum noch bei 3,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV