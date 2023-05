Die aktuelle Staffel von "Grill den Henssler" fährt aus Quotensicht Achterbahn: Es waren zwar schon 10,4 Prozent Marktanteil (erst in der letzten Woche!) drin, davor erzielten zwei Ausgaben aber auch schon weniger als 6 Prozent. Für eine an Pfingsten gezeigte Ausgabe lief es nun so schlecht wie schon lange nicht mehr: Nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in der klassischen Zielgruppe bedeutete das 5,0 Prozent Marktanteil. Noch schlechter lief es zuletzt im Oktober 2020.

Auch die Gesamtreichweite in Höhe von exakt 1 Million ist eine Enttäuschung für Vox, der bisherige Staffelschnitt lag bei fast 1,30 Millionen. "Prominent" steigerte sich am späten Abend in der Zielgruppe immerhin noch auf 6,1 Prozent, im Gegenzug lief es aber auch am Vorabend alles andere als rund. Zwei neue Ausgaben der Dokusoap "Ab ins Beet!" blieben bei 4,5 und 5,8 Prozent Marktanteil hängen.

Deutlich besser lief es dagegen für Kabel Eins, das sich für eine Film-Programmierung rund um Bud Spencer und Terence Hill am Pfingstsonntag entschied. "Das Krokodil und sein Nilpferd" erreichten in der Primetime 850.000 Zuschauende, davon waren aber 360.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag also bei sehr guten 7,4 Prozent. "Zwei Asse trumpfen auf" kletterte danach sogar noch auf 7,8 Prozent. Und auch am Vorabend sah es für "Zwei außer Rand und Band" mit 6,3 Prozent gut aus. Ab dem frühen Vormittag zeigte Kabel Eins übrigens die ersten vier Teile der "Taxi"-Reihe und erreichte damit teilweise zweistellige Marktanteile.

Am Ende landete Kabel Eins bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent - und damit etwas überraschend auf Platz zwei aller Sender. Nur RTL (8,5 Prozent) war erfolgreicher. Sat.1 schaffte es mit 6,7 Prozent auf Platz drei, hier sah es in der Primetime mit dem Pixar-Film "Luca" gut aus, der brachte es auf 7,8 Prozent Marktanteil. "Ratatouille" kam am Vorabend auf noch bessere 9,9 Prozent, während sich "Oben" davor mit 5,7 Prozent schwer tat. Zufrieden mit den Primetime-Quoten kann auch ProSieben sein, "Doctor Strange" lag bei 9,0 Prozent. Insgesamt sahen etwas mehr als eine Million Menschen zu.

Am Ende reichte es für ProSieben trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent. Eine Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" blieb am Vorabend bei 5,4 Prozent hängen und auch ein DTM-Rennen kam zur Mittagszeit nur auf 5,1 Prozent. "Moments of Life" lag am Nachmittag bei 2,5 Prozent. Das alles zog den Tagesschnitt entscheidend nach unten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV