Mit der Rückkehr von "TV Total" hat ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann ein gutes Händchen bewiesen - der Marktanteile der Show stieg zuletzt auf 16,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Diesen Wert konnte man zum Staffelabschluss zwar nicht mehr toppen, angesichts von 13,8 Prozent sah es aber einmal mehr ziemlich gut aus, 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,30 Millionen.

In den kommenden Wochen muss sich ProSieben auf dem Sendeplatz am Mittwoch um 20:15 Uhr wohl auf niedrigere Quoten einstellen. Der Sender will da vorerst die "Herz! Schlag! Show!" wiederholen. Aber auch an diesem Mittwoch gab es Probleme: "Zervakis & Opdenhövel. Live.", zuletzt auch durch die hohen "TV Total"-Quoten angefacht, kam in dieser Woche nur auf 6,0 Prozent Marktanteil. Lediglich etwas mehr als eine halbe Million Menschen schalteten ein. "Moments of Life" fiel danach auf noch viel schlechtere 2,9 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es derweil für Sat.1: Nachdem sich "The Taste" in den zurückliegenden Wochen schon recht konstant steigern konnte, aber immer hinter RTLzwei und "Kampf der Realitystars" lag, konnte man die Konkurrenz nun recht deutlich überholen. 410.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 8,9 Prozent Marktanteil, RTLzwei musste sich mit 330.000 und 6,9 Prozent begnügen. Beide Sender werden damit wohl ziemlich gut leben können. Und auch insgesamt gelang Sat.1 das Überholmanöver: 940.000 Zuschauende sind ein Bestwert für die aktuelle "The Taste"-Staffel, "Kampf der Realitystars" lag bei 850.000.

Allerdings gelang es am späten Abend weder Sat.1 noch RTLzwei, das Publikum bei der Stange zu halten - das lag zum Teil vielleicht auch am EL-Finale, das bei RTL zu sehen war. Bei RTLzwei brach "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" auf 2,7 Prozent Marktanteil ein, für ein "Best of The Taste" in Sat.1 reichte es immerhin noch zu 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV