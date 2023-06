Auch in diesem Jahr spielt der Hamburger Sportverein in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. 2022 scheiterte der Club an Hertha BSC, in diesem Jahr könnte der VfB Stuttgart Endstation sein. Mit 3:0 gewannen die Schwaben am Donnerstagabend das Hinspiel, das von Sat.1 und Sky live übertragen wurde. Sat.1 verbuchte insgesamt ähnliche Reichweiten wie im Vorjahr beim Relegations-Hinspiel, aber deutlich höhere-Zielgruppen-Quoten. Diese stiegen von im Vorjahr im Schnitt um die 21 Prozent auf 25,4 Prozent in der ersten und sogar 31,1 Prozent in der zweiten Halbzeit. 4,33 und 5,49 Millionen Fans, die im Schnitt im Free-TV zusahen, machten Sat.1 zum Marktführer. Die "ran"-Übertragung war überdies auch die klar meistgesehene Sendung des Donnerstags.

Auf gute Werte kam übrigens auch Sky: Rund 480.000 Personen sahen das Relegationsspiel zwischen Liga 1 und 2 dort, das entsprach zwei Prozent Marktanteil insgesamt und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sky Sport Bundesliga schaffte es dennoch nicht unter die 20 stärksten Sender des Tages: Diese Liste wurde bei den 14- bis 49-Jährigen von Sat.1 angeführt: Der Sender sicherte sich tolle 13,1 Prozent und war zudem der einzige, der überhaupt zweistellige Werte erreichte. Insgesamt kam Sat.1 auf 8,7 Prozent – besser unterwegs waren nur das ZDF mit 14,4 Prozent und Das Erste mit knapp über zehn Prozent.



In etwa gleichauf lagen die beiden öffentlich-rechtlichen 90-Minüter, die ab 20:15 Uhr zu sehen waren. "Die Bergretter" im ZDF generierten 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 3,34 Millionen wurden beim "Usedom-Krimi" im Ersten gemessen. 14,3 und 13,8 Prozent waren die Folge im Gesamtmarkt. Bei den Jüngeren mussten beide Sender kleine Brötchen backen: Der Krimi kam auf 5,1 Prozent, "Die Bergretter" landeten bei 3,8 Prozent.

Schwach lief "Panorama" im Ersten ab 21:45 Uhr: Das Format bekam die Fußballkonkurrenz sehr deutlich zu spüren; nur 1,6 Millionen Menschen schalteten ein. Das war die niedrigste Reichweite seit vielen Jahren für das Format.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV