Mit weniger Zuschauerinnen und Zuschauern im Wochenschnitt als üblich hat sich "Wer weiß denn sowas?" in die Sommerpause verabschiedet. Ab kommender Woche übernimmt Alexander Bommes wieder den 18-Uhr-Sendeplatz im Ersten, dann ist bis in den Oktober "Gefragt – gejagt" zu sehen. Das von Kai Pflaume moderierte "Wer weiß denn sowas?" kam in seiner nun finalen Woche auf rund 2,4 Millionen Zusehende, am Freitag waren es 2,39 Millionen. Die Quoten blieben hoch: 19,6 Prozent Marktanteil wurden im Gesamtmarkt ermittelt, 7,8 Prozent bei den Jüngeren. Über alle Folgen hinweg landete "Wwds?" in der frisch beendeten Staffel bei knapp 19 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.

Reichweiten-Langzeittrend: Wer weiß denn sowas? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"Quizduell" schloss sich am Freitag ab 18:50 Uhr mit 1,96 Millionen Zusehenden an. Die Rateshow mit Esther Sedlaczek generierte somit 12,9 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 5,4 Prozent auf der Uhr. Gut unterwegs war Das Erste zur Primetime: "Landfrauen – Wir können auch anders" sicherten sich 14,5 Prozent insgesamt und 3,27 Millionen Zuschauende. Noch mehr Publikum versammelten die ZDF-Krimis. Von "Die Chefin" lief zur besten Sendezeit eine Wiederholung aus dem Jahr 2019, die mit 4,57 Millionen Krimifans meistgesehene Produktion des Freitags wurde. Nach 21:15 Uhr schloss sich seine frische "Letzte Spur Berlin"-Folge an, die auf 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. 20,6 und 18 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Die "heute-show" ab 22:30 Uhr war das Format mit der höchsten Reichweite in der Altersklasse 14 bis 49: 0,85 Millionen schauten hier zu. 18,1 Prozent waren die Folge, 17 Prozent wurden insgesamt gemessen (3,43 Millionen). Nach 23 Uhr kam der sich mit Twitter befassende Jan Böhmermann mit seinem "ZDF Magazin Royale" auf 1,6 Millionen Zusehende, bei den Jüngeren punktete die Produktion mit 17,3 Prozent.



Erfreuliche Werte generierte zudem auch ZDFneo: Zwischen 20:15 und 22 Uhr gab es dort einen "Death in Paradise"-Doppelpack zu sehen, der auf 0,84 und genau eine Million Fans gelangte. Das reichte im Gesamtmarkt für starke 3,8 und 4,3 Prozent Marktanteil. Mittags hatte der Sender bereits mit einer "Bares für Rares"-Wiederholung gepunktet: Fast fünf Prozent insgesamt sicherte sich das Trödelformat mit Horst Lichter ab 11:50 Uhr.

Ein guter Tag war der Freitag obendrein für den MDR. Dieser kam im Tagesschnitt auf 3,2 Prozent – nur fünf Sender waren im Gesamtmarkt noch stärker. Um 20:15 Uhr hatte der MDR die erfolgreichen "Schlager des Monats" im Programm und sicherte sich damit 3,4 Prozent bei allen Zusehenden. Die ermittelte Reichweite lag bei rund 770.000 Personen. Gefragt war auch "MDR Regional" um 19 Uhr – hier schauten rund 550.000 Menschen zu, die dem MDR 3,6 Prozent Marktanteil einbrachten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV