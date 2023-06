am 05.06.2023 - 09:33 Uhr

Am vergangenen Wochenende starteten bei ZDFneo zwei Formate aus dem nächsten Schwung der Comedy-Offensive: Am Samstagvorabend war die erste Folge des "Browser Balletts" nach dem Senderwechsel zu sehen. Im Schnitt sahen 0,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie eine Markus-Lanz-Sendung womöglich nach einem Atombombenabwurf auf Deutschland aussehen könnte. Das entsprach Marktanteilen von 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum und - soliden - 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die neue Datingshow-Satire "Einsame Herzen" von und mit Torge Oelrich ("Freshtorge") hatte es am späten Sonntagabend noch ein wenig schwerer: Hier sahen im Schnitt 0,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die "heute-show"-Wiederholung direkt davor zählte noch im Schnitt 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den beiden neuen Formaten wird es aber vor allem auch auf die Nutzungszahlen in der ZDF-Mediathek ankommen, zu denen bislang keine Daten vorliegen.

Erfolgreichster unter den kleineren Sendern war beim jungen Publikum am Sonntag übrigens Comedy Central, das einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent mit seinem Sitcom-Programm einfahren konnte, knapp dahinter platzierte sich Nitro mit 2,8 Prozent. Hier war die stärkste Phase am späten Abend, als sich die unterschiedlichen "CSI"-Serien zuletzt auf über 7 Prozent Marktanteil steigern konnten.

Sehr erfolgreich war aber auch Sat.1 Gold unterwegs, das schon mittags mit "Richter Alexander Hold" eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer und bis zu 5,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's auf bis zu 3,1 Prozent nach oben. Den ganzen Nachmittag über bleiben die Qutoen gut, am Vorabend holte "K11 - Kommissare im Einsatz" nochmal bis zu 4,7 Prozent Marktanteil und fast 700.000 Personen vor den Bildschirm. Die Folge war ein starker Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent, womit der Sender gleichauf mit Kabel Eins lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV