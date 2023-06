am 06.06.2023 - 09:27 Uhr

Was passiert eigentlich, wenn Menschen ihren Job einfach kündigen und dann Expertinnen und Experten für sie eine neue Stelle suchen? Genau das beschreibt die neue Vox-Sendung "Job Switch", die am Montagabend erstmals zu sehen gewesen ist. Würde man bei Vox große Stücke auf das Format halten, hätte man die Sendung wohl nicht gegen die Bundesliga-Relegation in Sat.1 programmiert - wohl auch dadurch war es nun nämlich ein völlig verkorkster Start.

Nur 400.000 Menschen schalteten zum Auftakt in das neue Format ein, davon waren 260.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei sehr schwachen 4,5 Prozent, den Vox-Senderschnitt hat "Job Switch" also deutlich verfehlt. Auch "Goodbye Deutschland" kam später nicht über 4,1 Prozent hinaus.

Spannend ist ein Vergleich mit der direkten Konkurrenz von RTLzwei, dort ging am Montagabend nämlich die neue Staffel des Camping-Formats "Bella Italia" auf Sendung. Hier sorgten 230.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer für 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Allerdings zeigt sich beim Blick auf die Gesamtreichweite, dass die Camping-Sendung deutlich älter unterwegs ist. Insgesamt sahen nämlich 700.000 Menschen zu, also deutlich mehr als das Job-Experiment bei Vox.

Vox war am Montag aber längst nicht der einzige Sender mit Problemen: Die US-Serien bei ProSieben taten sich allesamt schwer. "Grey’s Anatomy" war mit 6,1 Prozent Marktanteil noch das stärkste Pferd im Stall, 600.000 Menschen sahen zu. "Seattle Firefighters" lag später bei 5,7 Prozent und "9-1-1: Lone Star" fiel zwischenzeitlich auf 4,3 Prozent. Freuen kann man sich dagegen bei Kabel Eins, das gegen die Fußball Relegation in Sat.1 auf Filme setzte: "Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall" erreichte 840.000 Zuschauende sowie 6,6 Prozent Marktanteil, "Beverly Hills Cop 2" steigerte sich später sogar noch auf 9,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV