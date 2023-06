Der Primetime-Verlauf: "The Wheel" und "Job Switch" mit Problemen

Der Bundesliga-Zug, er ist für den Hamburger Sportverein, abgefahren. Sogar ein bisschen vorzeitig. Nach der klaren Niederlage im Hinspiel, setzte es auch am Montag eine Niederlage gegen Stuttgart. Entsprechend war die Frage über die Ligenzugehörigheit weit vor Abpfiff entschieden. Wohl auch deshalb legte die von Sat.1 übertragene Partie in der zweiten Hälfte nicht bis zum Schluss zu, so wie es bei vielen anderen Fußballspielen der Fall ist. Stattdessen schalteten einige Fans des runden Leders schon vorzeitig ab.

RTL brachte am Montag indes "The Wheel" zurück, ein Quizformat, das schon im Sommer 2021 mal lief, aber wegen der Performance dann in Pause geschickt wurde. Der Kurvenverlauf am Montag nun sah nicht gut aus. Erst schalteten einige Zuschauerinnen und Zuschauer ab, nach der ersten Werbepause kamen zudem viele nicht zurück. Ähnlich sah es beim Vox-Neustart "Job Switch" aus. Dass die Sendung insbesondere in der langatmigen Anfangsphase absackte, ist kein gutes Zeichen.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Wiso" legt nach "Morden im Norden" zu

Die ZDF-Sendung "Wiso" knüpfte am Montag nicht an das Interesse an, das die im Vorfeld gesendeten "heute"-Nachrichten hervorriefen. Während der ersten Minuten gab "Wiso" zudem weiter nach. Erst gegen 19:45 Uhr ging die Kurve sprunghaft ein Stück weit nach oben, was mit dem Ende von "Morden im Norden" zusammenhängen dürfte. Offenbar haben da einige Krimi-Fans den (öffentlich-rechtlichen) Sender gewechselt. Bei ProSieben sammelte "Galileo" gut Publikum ein.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Führungswechsel

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Überraschung: Platz eins ging diesmal nicht an AdAlliance, sondern Seven.One Media. Dort dürfte es vor allem der Live-Fußball in Sat.1 gewesen sein, der geholfen hat. Mit 39 Prozent hatte SOM sogar vier Prozentpunkte Vorsprung vor AdAlliance. Bei RTL und Vox zündeten die Primetime-Programme "The Wheel" und "Job Switch" nicht.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lidl und Edeka weit vorn

Zwei Lebensmittelhändler finden sich unter den Top5 nach Werbereichweite vom Montag: Lidl, das derzeit 50-jähriges Bestehen feiert, und Edeka. Neu unter den besten Fünf war Beiersdorf mit seinen Spots für Eucerin, das bei trockener Haut helfen soll. 72 Spots liefen zum Wochenstart für dieses Produkt, die meisten übrigens bei Vox, RTL und RTLzwei.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.