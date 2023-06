Mit fast 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überraschte vor acht Tagen die ZDF-Ausstrahlung einer "Insider"-Folge, die sich mit dem Kreuzfahrtschiff Aida befasste. Über dreieinhalb Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. In dieser Woche legte das ZDF am Dienstagabend nun mit einer "Insider"-Folge rund um Rossmann nach, knüpfte aber nicht ganz an die Werte an. Im Schnitt kam das um 20:25 Uhr gestartete Format auf 2,73 Millionen Zusehende, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent geholt. Ein gutes Ergebnis für den Sender, das nur im Schatten der Aida-Folge blass wirkt.

