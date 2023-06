5,5 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich der Privatsender RTLzwei am Mittwoch – ein tolles Ergebnis für den Kanal. Toll nicht nur deshalb, weil man ProSieben ganz dicht auf den Fersen war (5,6% kamen da zustande), sondern auch, weil man Das Erste (5,3%) überholte. Wesentlich zum Erfolg beigetragen haben drei Formate am Vorabend/Primetime. "Kampf der Realitystars" ging ab 20:15 Uhr mit seinem diesjährigen Halbfinale on air und erreichte linear die bisher stärkste Quote (wenn man einen Vergleich zieht zu den vorliegenden vorläufigen Zahlen). 8,8 Prozent wurden im Schnitt gemessen. Möglich, dass die finalen Quoten noch bessere Ergebnisse bringen. "KdRs" legte zuletzt final gewichtet gerne noch zu. Mit 370.000 umworbenen Zusehenden war die Produktion das ab 20:15 Uhr meistgesehene Programm nach "Mario Barth deckt auf" (RTL). Insgesamt schauten 0,86 Millionen Leute die Realityshow. Schwach schloss sich die Begleitshow "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" mit weniger als drei Prozent an.

Toll unterwegs war nach 19 Uhr die Daily "Berlin – Tag & Nacht", deren neueste Folge auf 6,5 Prozent Marktanteil kam. Rund 340.000 Personen sahen diese linear. Etwas schwächer, aber ebenfalls im ordentlichen Bereich, performte "Köln 50667" mit 3,7 Prozent. Das Ziel im Blick hat indes "Von Hecke zu Hecke". Die dort ab 17:05 Uhr erzählten "bunten Beetgeschichten" laufen noch bis Freitag. Die Mittwochs-Folge nun sicherte sich die bisher beste Quote der laufenden Staffel: 6,3 Prozent. Das um kurz nach 16 Uhr gestartete "Hartz und herzlich" indes kam bereits auf Werte von etwas mehr als fünf Prozent.

Vier Folgen von "Bones" zeigte am Abend Vox – die stärksten Quoten holte die erste und letzte davon: 6,0 und 6,6 Prozent. Dazwischen gelangte der US-Krimi auf 5,2 und 4,1 Prozent. Für gute Quoten sorgte zudem "Schindlers Liste" – der Film lief ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins und sicherte sich 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten im Schnitt 5,4 Prozent zu, die Reichweite belief sich auf 1,1 Millionen. Der nach 23:15 Uhr gesendete Streifen "Der Untergang" war ebenfalls erfolgreich, er kam auf 7,5 Prozent bei den Jüngeren.

Mit 3,9 Prozent darf auch DMAX zufrieden sein: Erzielt wurde diese Quote nach 21:15 Uhr vom Format "Die Schatzsucher – Goldrausch in Alaska". Eine bereits ab 20:15 Uhr gezeigte Episode war ebenfalls gefragt. Sie kam auf 2,7 Prozent. Im Tagesschnitt erzielte DMAX in der klassischen Zielgruppe 2,3 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV