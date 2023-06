Der Primetime-Verlauf: Barth-Ergebnisse brechen früh ein

"Mario Barth deckt auf" hat in den entsprechenden AdScanner-Haushalten sein Publikum nicht halten können. Schon mit dem Ende von "GZSZ" sank die Kurve merklich. In den ersten Minuten seiner insgesamt zweistündigen Show legte Barth dann zwar durchaus zu, doch die erste Werbepause machte den Aufwärtstrend zunichte. Schon vor 21 Uhr hatte die Sendung nicht mehr das Niveau der ersten Momente. Im weiteren Verlauf sanken die Werte weiter. Anders erging es Sat.1: Dort hatte "The Taste" nach der zweiten Werbepause seine beste Phase. Im Ersten kannte die Kurve während des Films "Blütenträume" nur eine Richtung: Nach unten.

Der Vorabend-Verlauf: Vox hilft "besseresser"

Neu am Mittwochabend im ZDF ist "ZDFbesseresser", ein Format also, dass sich mit Foodthemen befasst. Während der rund 50 Minuten langen Laufzeit fällt auf: Zwischen grob 19:40 Uhr und 19:50 Uhr gab es einen einen kleinen Huckel, in diesen Momenten schauten klar mehr Menschen zu als davor und danach. Des Rätsels Lösung: Parallel war das Vox-Format "Das perfekte Dinner" in der Werbung.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDFwerbefernsehen dritte Kraft

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 14 Prozent war Warner Bros. Discovery am Mittwoch dritte Kraft. Spitzenreiter wurde AdAlliance (36%), Seven.One Media landete mit 29 Prozent auf dem zweiten Rang. Das ZDFwerbefernsehen kam auf schöne 15 Prozent.

Werbe-Ranking: Amazon Prime übernimmt die Führung

Neuer Spitzenreiter im Werberanking: Die Pole Position ging am Mittwoch am Amazon, das für Prime trommelte. Eingesetzt wurden 87 Spots, damit wurden gut 68 XRP erzielt. Amazon warb also eher in reichweitenstarken Umfeldern. Deutlich öfter warb McDonald's für seine Chicken McNuggets, mehr als 120 Spots verteilten sich auf den Mittwoch. Damit kam die Fast-Food-Kette auf rund 61 Punkte. XXXLutz, Edeka und die Kleinanzeigen vervollständigten die Top 5.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.