Die letzte Folge der "heute-show" vor der Sommerpause war die bislang reichweitenschwächste in diesem Jahr - was insofern nicht allzu verwunderlich ist, als die allgemeine TV-Nutzung nun Anfang Juni bereits merklich rückläufig ist. Zum Abschluss reichte es auch mit zeitversetzter Nutzung jedenfalls nicht mehr für den Sprung über die 4-Millionen-Marke, ganz knapp blieb man letztlich darunter. Mit Marktanteilen von 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die Satiresendung aber natürlich trotzdem weiter ein herausragender Erfolg, das "ZDF Magazin Royale" kam anschließend auf endgültig gewichtete 21,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Einen ganz erheblichen Nachschlag gab's vergagenene Woche auch wieder für "Germany's Next Topmodel", was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die Sendung es bei der linearen Ausstrahlung mit der gleichzeitig stattfindenden Relegation zu tun hatte. Nachträglich kamen jedenfalls noch 280.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, der Marktanteil erhöhte sich bei den 14- bis 49-Jährigen noch um zweieinhalb Prozentpunkte auf nun 15,5 Prozent Marktanteil. Freuen kann man sich auch bei RTLzwei, wo "Kampf der Realitystars" sich noch um eineinhalb Prozentpunkte auf 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte.

Die im ZDF am späten Montagabend ausgestrahlte zweite Staffel der Serie "A Very British Scandal" sammelte nachträglich noch 170.000 bis 190.000 Zuschauerinnen ein - was allerdings auch nichts daran ändern konnte, dass die Marktanteile der linearen Ausstrahlung ziemlich überschaubar blieben. Bemerkenswert auch, dass "Death in Paradise" bei ZDFneo nachträglich noch um 170.000 auf nun 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen konnte. Mit Marktanteilen von 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist die Serie für den ZDF-Ableger ein großer Erfolg.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.06.

22:31 3,98

(+0,55) 18,8%

(+1,8%p.) 1,14

(+0,30) 22,2%

(+4,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.06.

20:15 1,69

(+0,28) 7,2%

(+1,0%p.) 0,86

(+0,18) 15,5%

(+2,5%p.) ZDF Magazin Royale 02.06.

23:05 1,87

(+0,27) 11,2%

(+1,3%p.) 0,91

(+0,25) 21,9%

(+4,6%p.) Tatort: Azra 29.05.

20:14 5,98

(+0,22) 21,5%

(+0,1%p.) 1,08

(+0,08) 17,9%

(+0,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.06.

19:38 1,95

(+0,20) 10,3%

(+0,9%p.) 0,62

(+0,12) 17,7%

(+2,6%p.) A Very British Scandal 29.05.

22:06 1,51

(+0,19) 7,4%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,04) 3,4%

(+0,7%p.) Death in Paradise 02.06.

20:15 1,01

(+0,17) 4,4%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,03) 3,3%

(+0,5%p.) A Very British Scandal 29.05.

23:04 1,06

(+0,17) 8,0%

(+0,9%p.) 0,11

(+0,03) 4,1%

(+1,1%p.) Tierärztin Dr. Mertens 30.05.

20:15 4,02

(+0,16) 15,9%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,02) 6,1%

(+0,0%p.) Kampf der Realitystars 31.05.

20:11 1,01

(+0,16) 4,4%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,09) 8,4%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.05.-04.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Etliche, denen die lineare Ausstrahlung von "Markus Lanz" etwas zu spät startet, holen die Folgen offenbar noch am darauffolgenden Tag nach. Dank zeitversetzter Nutzung konnten die drei Ausgaben vergangene Woche ihre Reichweite nachträglich noch um 100.000 bis 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern. Überproportional hoch ist der Anteil zeitverstetzter Nutzung bei Jüngeren - was dazu führt, dass dort die Marktanteile nachträglich noch um 1,4 bis 2,1 Prozentpunkte anstiegen und somit die ganze Woche über deutlich im zweistelligen Bereich lagen.

Auch "Reschke Fernsehen" konnte nachträglich die Reichweite noch merkklich um 130.000 auf nun 0,94 Millionen zum Auftakt der Sommerstaffel steigern. Auch hier zogen somit die Marktanteile nachträglich noch auf 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 02.06.

23:05 1,87

(+0,27) 11,2%

(+1,3%p.) 0,91

(+0,25) 21,9%

(+4,6%p.) heute-show 02.06.

22:31 3,98

(+0,55) 18,8%

(+1,8%p.) 1,14

(+0,30) 22,2%

(+4,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.06.

19:38 1,95

(+0,20) 10,3%

(+0,9%p.) 0,62

(+0,12) 17,7%

(+2,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.06.

20:15 1,69

(+0,28) 7,2%

(+1,0%p.) 0,86

(+0,18) 15,5%

(+2,5%p.) Markus Lanz 30.05.

22:45 1,72

(+0,12) 14,0%

(+0,7%p.) 0,30

(+0,07) 11,1%

(+2,1%p.) Markus Lanz 01.06.

23:18 1,85

(+0,13) 18,0%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,06) 11,8%

(+1,9%p.) Kampf der Realitystars 31.05.

20:11 1,01

(+0,16) 4,4%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,09) 8,4%

(+1,5%p.) Markus Lanz 31.05.

23:19 1,44

(+0,10) 13,4%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,05) 10,3%

(+1,4%p.) Reschke Fernsehen 01.06.

23:37 0,94

(+0,13) 8,8%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,04) 5,7%

(+1,4%p.) Alles was zählt 02.06.

19:06 1,56

(+0,09) 9,8%

(+0,4%p.) 0,40

(+0,05) 14,9%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.05.-04.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV