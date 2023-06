Mit seiner ersten Folge haben die neuen "Haustierprofis" im Ersten am Montag nach 14:10 Uhr nicht an die Reichweiten angeknüpft, die die Serie "Rote Rosen" auf dem Sendeplatz eigentlich holt. Das Format mit Ralph Morgenstein erreichte im Schnitt rund 640.000 zusehende Personen, die Telenovela kommt auf rund eine Million. 8,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, ein unterdurchschnittliches Ergebnis, aber kein hoffnungsloses. Zudem sah es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,0 Prozent gar nicht schlecht aus. "Die Haustierprofis" ist für Das Erste der nächste Versuch auf der Suche nach Formaten, die langfristig gesehen, die recht teuren fiktionalen Stoffe am Nachmittag ablösen können.

Zum Vergleich: Im Sommer 2022 testete Das Erste auf dem 14:10-Uhr-Sendeplatz drei Wochen lang "Leichter leben" mit Elena Uhlig und Johannes Wimmer, das letztlich mit einem Quotenschnitt von 6,8 Prozent insgesamt und weniger als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ins Ziel kam. Ebenfalls im Vorjahressommer ausprobiert, allerdings auf dem 15:10 Uhr-Slot beheimatet, wurde "Team Hirschhausen", das insgesamt aber nur auf knapp mehr als fünf Prozent Marktanteil in Staffel eins kam. Da machte Ralph Morgenstern nun schon eine bessere Figur. Seine neue Tiershow am Nachmittag ist übrigens keine ganz neue Idee. Mit ähnlichem Ansatz versuchte RTL schon 2021 am Nachmittag, übrigens auch um 14 Uhr, auf Publikumsfang zu sehen: "Wir lieben Tiere – Die Haustiershow" endete nach gut einem Monat wieder, bei den Jüngeren erreichten die gezeigten Folgen etwas mehr als achteinhalb Prozent.



Einen anderen Nachmittagsneustart hatte RTLZwei im Programm. Nach drei sehr ordentlichen Wochen von "Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten" setzt der Privatsender um 17:05 Uhr nun auf "B:Real", eine Realitysoap. Der Start glückte mit nur 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe aber nicht. Gerade einmal rund 90.000 Personen ab drei Jahren schauten zu. Allerdings tat sich RTLzwei schon zuvor recht schwer. Die Hauptnachrichten um 16 Uhr und eine kurz danach folgende Wiederholung der "Geissens" kamen nur auf 2,1 und 2,3 Prozent.

Klar besser sahen die Quoten in der Primetime aus. "Bella Italia – Camping auf Deutsch" steigerte sich hier auf schöne 6,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt schauten 0,79 Millionen Menschen zu. Gegenüber der Vorwoche gewann die Sendung in der Zielgruppe fast zweieinhalb Prozentpunkte hinzu. Die nach 22:15 Uhr gesendeten "Von Hecke zu Hecke"-Wiederholungen ließen hingegen deutlich Federn. Sie fielen auf zunächst 3,9 und dann nur noch zweieinhalb Prozent bei den kommerziell wichtigen Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV