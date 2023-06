ProSieben hat sich dazu entschieden, zahlreiche Show-Wiederholungen im Sommer zu zeigen. Bislang ist diese Strategie aus Quotensicht nicht aufgegangen, wie sich auch am Mittwoch zeigte: Nur 400.000 Menschen entschieden sich für eine alte Ausgabe der "Herz! Schlag! Show!", das führte beim jungen Publikum zu mageren 3,5 Prozent. Zum Vergleich: Vor einer Woche lief es auch nicht überragend, da erreichte ProSieben aber immerhin noch 6,0 Prozent. "Balls" erzielte später teilweise nur 3,9 Prozent.

Und auch sonst tat sich ProSieben am Mittwoch ziemlich schwer, zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe waren die Ausnahme. "Galileo" holte am Vorabend 8,0 Prozent, "taff" tat sich am späten Nachmittag mit 6,8 Prozent schon deutlich schwerer. Die sonst so verlässlichen Sitcoms blieben am Nachmittag durchweg bei weniger als 10 Prozent hängen, teilweise waren nur 4,4 Prozent drin.

Das alles führte dazu, dass ProSieben am Mittwoch bei einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,1 Prozent hängen blieb. Damit landete man nicht nur hinter RTLzwei (5,2 Prozent) und Sat.1 (7,1 Prozent), sondern auch hinter Kabel Eins, das sich über gute 5,4 Prozent freuen konnte. Zurückzuführen ist das auch auf eine starke Primetime beim Sender: Mit dem Film "Ocean’s Eleven" erreichte man 840.000 Menschen, in der Zielgruppe entsprach das 7,9 Prozent. Darüber hinaus zogen einige US-Serien in der Daytime den Schnitt nach oben.

Einen zweiten Frühling erlebt nun schon seit einiger Zeit "Bones" bei Vox, vor allem am späten Abend dreht die Serie regelmäßig auf - so war es auch jetzt wieder. Zwei alte Folgen erreichten zunächst noch 5,2 und 6,3 Prozent, zwei weitere Episoden steigerten sich danach aber auf deutlich bessere 8,2 und 10,5 Prozent. Mit der dritten Folge des Abends erreichte Vox die höchste Reichweite, 800.000 Menschen sahen dabei zu. Weil auch das Tagesprogramm recht stabil war, standen bei Vox am Ende 7,4 Prozent Marktanteil auf dem Konto - Platz drei unter allen Sendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV