Am Samstagabend schenkte RTL Mario Barth zu dessen 20-jährigem Bühnenjubiläum eine große Primetime-Show, doch so richtig groß war die Fangemeinde, die dafür vor dem Fernseher zusammenkam, nicht. Im Schnitt sahen 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 5,5 Prozent entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 9,2 Prozent einstellig. Und auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag die Show mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent unter dem Senderschnitt. Das Barth-Bühnenprogramm "Männer sind faul, sagen die Frauen" lag im Anschluss nur bei 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Altersgruppe 14-49 musste sich das Mario Barth-Jubiläum somit ProSieben geschlagen geben, obwohl dort nur eine sechs Jahre alte Folge von "Joko gegen Klaas - Duell um die Welt" zu sehen war. Angesichts dessen dürfte man über die erreichten 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich glücklich sein - auch wenn die Gesamt-Reichweite bei im Schnitt gerade mal 0,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag. Zufrieden sein dürfte man in Unterföhring auch damit, dass Sat.1 mit den Filmen "Ron läuft schief" und "Hangover 3" jeweils 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Ganz vorne lag am Samstagabend beim jungen Publikum aber das ZDF, wo Johannes B. Kerner wieder den "Quiz-Champion" suchte. Die Sendung erzielte mit 11,5 Prozent den bislang höchsten Marktanteil beim Gesamtpublikum in diesem Jahr - auch wenn die Gesamt-Reichweite angesichts des sommerlichen Wetters erwartungsgemäß niedriger ausfiel als zuletzt im Frühjahr. Im Schnitt sahen diesmal 3,17 Millionen Menschen vor dem Fernseher zu, was 17,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Mehr Leute lockte am Samstagabend nur Das Erste mit einer Krimi-Wiederholung vor den Bildschirm: "Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein Halber" zählte 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das war etwa jeder Fünfte, der zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr vor dem Fernseher saß und ein lineares Programm schaute. Der Marktanteil belief sich auf 20,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,7 Prozent Marktanteil erzielt. Der anschließende "Irland-Krimi" kam mit 2,7 Millionen zusehenden Personen noch auf 14,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Noch kurz ein Blick auf die Mittagszeit: Zwischen 11 und 14:30 Uhr übertrug das ZDF die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles III. - und die Royal-Fans kamen durchaus zahlreich: 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten zu dieser Zeit für 19,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,4 Prozent Marktanteil erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV