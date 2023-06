Der Primetime-Verlauf: "Tatort" zu blutig?

Zum Abschluss der "Tatort"-Saison 22/23 hat Das Erste am Sonntagabend eine "blutige Krimikomödie" serviert – doch nicht allen Zuschauerinnen und Zuschauern mundete die 90-minütige Krimi, stattdessen verlor er kontiuierlich Fans. Unklar ist, in wie weit das auch mit dem Live-Fußballspiel im RTL-Programm zusammenhing. Bei RTL zeigte die Reichweitenkurve ab kurz nach 20:30 Uhr deutlich nach oben, gut möglich also, dass da auch einige vorherige ARD-Zuschauerinnen und -Zuschauer gewechselt sind. Interessant ist übrigens, dass das Wachstum nicht kontinuierlich verlief. Bei Fußballspielen mit Verlängerung und Elfmeterschießen wurden zuletzt in einigen Fällen in der Extra-Zeit die höchsten Reichweiten festgestellt. Diesmal war es aber so, dass die zusätzlichen 30 Minuten weniger Fans in den Vodafone-Haushalten hatten als das Ende der zweiten Halbzeit. Erst zum Elfmeterschießen ging es wieder klar bergauf.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Auslosung lockt an

Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt hat auch das ZDF mit Sportberichterstattung. Die bis 18 Uhr im Rahmen der "sportstudio. Reportage" laufende Auslosung der Partien der ersten Runde des DFB-Pokals 23/24 sammelte jedenfalls fleißig Publikum ein. Schwerer tat sich das Zweite dann nach 18 Uhr, denn sowohl bei der "ZDF.reportage" wie auch bei "Terra Xplore" gingen die Reichweiten zurück. Einen Aufschwung erlebte das Zweite dann, wie üblich, erst gegen 19 Uhr mit dem Start von "heute".

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance und Seven.One Media vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Warner Bros Discovery wurde am Sonntag wieder dritte Kraft im Vermarkterranking mit einem Daily-Reach von 14 Prozent. Vor WBD platzierten sich Ad Alliance mit 39 Prozent und Seven.One Media mit 34 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: UEFA-Sponsor auf Platz vier

Alipay ist Sponsor der Finals der UEFA Nations League und somit anlässlich dieser Spiele auch bei Übertragungen im Free-TV präsent. In der vergangenen Woche war dies sowohl am Mittwoch als auch am Sonntag der Fall. Abseits der Fußballsendungen trat Alipay nicht in Werbeblöcken in Erscheinung, weshalb am Sonntag auch nur bei RTL geworben wurde. Die letztlich hohen Reichweiten des Nations-League-Finals bescherten dem Unternehmen mit etwas mehr als 67 Punkten auch eine hohe Reichweite. Eingesetzt wurden dafür gerade einmal 16 Spots. An der Spitze mit 288 Buchungen lag indes auch am Sonntag wieder die Chicken McNuggets-Kampagne von McDonalds. McDonalds kam damit auf starke 145 XRP.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.