am 24.06.2023 - 09:09 Uhr

Ein überraschender Erfolg gelang ProSieben Maxx am Freitag zur besten Fernsehsendezeit. Zu sehen gab es ab 20:15 Uhr "Detektiv Conan: Die scharlachrote Kugel" und somit einen Anime-Film, der 2022 auf dem gleichen Sendeplatz rund 100.000 Menschen interessierte. Diesmal aber stieg die Reichweite auf deutlich bessere 170.000 Zusehende, 0,13 waren davon werberelevant. In der klassischen Zielgruppe sicherte sich die Ausstrahlung nun 3,4 Prozent was der beste Wert des Freitags-Anime-Films aller Zeiten ist. Im Schnitt kommt ProSieben Maxx auf dem Slot mit dieser Programmfarbe auf knapp zwei Prozent.

Stark unterwegs war nachfolgend dann auch "D.Grey-man" mit zwischen 2,7 und 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vorabendprogramm hatte schon "Futurama" mit 3,4 Prozent gepunktet, sodass ProSieben Maxx den Freitag in Sachen Tagesmarktanteil mit schönen 2,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe und somit nur 0,1 Prozentpunkte hinter Nitro abschloss.

Recht rund lief der Abend übrigens auch für sixx: Nachdem "Verpfuscht" mit 2,6 Prozent in den Abend gestartet war, steigerte sich das Format später auf 3,4 Prozent. Teilweise kamen die Folgen im Schnitt auf bis zu 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Um 20:15 Uhr auf ähnlichem Quotenniveau unterwegs war übrigens der dieswöchige "KulFaZ", den sich 2,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen nicht entgehen lassen wollten. Tele 5 erreichte mit "Monty Phytons – Der Sinn des Lebens" im Schnitt 350.000 Fans.

2,9 und 3,4 Prozent sicherte sich am Abend derweil Super RTL mit den Ausstrahlungen von "The Lego Batman Movie" und "Asterix und die Wikinger". Insgesamt wurden hier 0,17 und 0,20 Millionen Zusehende ausgewiesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV