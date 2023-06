"Denn sie wissen nicht, was passiert" ist in diesem Jahr bislang in erstaunlich hoher Schlagzahl bei RTL im Programm: Noch ehe das erste Halbjahr vorbei ist, lief am Samstag bereits die siebte Ausgabe 2023 - im gesamten Jahr 2022 waren es acht, in den Jahren zuvor nur sechs Ausgaben. Der erneute Einsatz von Jauch, Gottschalk und Schöneberger machte RTL an diesem Samstag jedenfalls wieder zum Marktführer beim jungen Publikum: Die Sendung erzielte einen Marktanteil von 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 11,4 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Allerdings war die TV-Nutzung am Samstag angesichts der sommerlichen Temperaturen und der im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW bereits begonnenen Ferienzeit insgesamt nicht besonders hoch - was sich in der absoluten Reichweite widerspiegelt. Die lag mit im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig wie noch nie in der Geschichte des Formats. Der Marktanteil lag hier bei 9,2 Prozent.

Show-Konkurrenz gab's am Samstag vom ZDF, wo erstmals seit September vergangenen Jahres wieder "Das große Deutschland-Quiz" zu sehen war. Auch hier lag die Gesamt-Reichweite so niedrig wie noch nie für eine Primetime-Folge bei 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 12,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,1 Prozent Marktanteil erzielt. Marktführer beim Gesamtpublikum war in der Primetime zunächst Das Erste, wo eine Wiederholung des Krimis "Nord bei Nordwest: In eigener Sache" 3,84 Millionen Personen erreichte,

Sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends dürfte man aus Quotensicht unterdessen auch bei Sat.1 sein: "Jäger des verlorenen Schatzes" kam ab 20:28 Uhr auf gute 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Indiana Jones und der Tempel des Todes" ließ danach den Marktanteil beim jungen Publikum sogar noch auf 11,7 Prozent steigen. In der Zielgruppe 14-59 sah es mit 9,8 und 11,0 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut aus. Insgesamt sahen zunächst 1,12 und dann 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt zu.

ProSieben zeigte nur eine Wiederholung des "Duell um die Welt" und kann angesichts dessen mit den erreichten 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls zufrieden sein. Vox tat sich um 20:15 Uhr zunächst noch schwer und kam mit "22 Jump Street" nicht über 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Mile 22" steigerte sich danach aber auf gute 9,0 Prozent. RTLzwei blieb mit seinem Nackedei-Programm hingegen schwach: "Undressed - Das Date im Bett" kam nicht über 3,0 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Webcam-Girls - Per Klick zum Glück?" erzielte ab 22:15 Uhr dann nur 2,7 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV