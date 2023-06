Der Primetime-Verlauf: Der "Kenn-ich-doch-schon"-Effekt

Der "Tatort" hat sich in dieser Woche in den Sommermodus verabschiedet - sprich: Es lief nur eine Wiederholung. Als das innerhalb der ersten gut 15 Minuten den Leuten auffiel, schalteten viele um, was den deutlichen Abwärtstrend in der "Tatort"-Reichweitenkurve bis 20:30 Uhr erklärt. Immerhin: Wer dann noch dabei war, blieb auch weitgehend dabei. Von den "Tatort"-Umschaltern konnten wohl ProSieben und Kabel Eins profitieren, die beide während der ersten 20 Minuten des Abends deutlich zulegen konnten. Und auch das ZDF verzeichnete mit dem Inga Lindström-Film kontinuierlich steigende Reichweiten - obwohl auch das nur eine Wiederholung war.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: U21-EM sammelt Publikum ein

Das Gegentor um 2:1 für Tschechien fiel beim U21-EM-Spiel am Sonntagabend erst in der 87. Minute - so unerfreulich der Ausgang aus deutscher Sicht also auch war, es blieb zumindest lange Zeit spannend. Das dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Reichweite der Sat.1-Übertragung schon im Verlauf der ersten un dnoch deutlicher dann im Verlauf der zweiten Halbzeit deutlich angestiegen ist.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One zieht an Ad Alliance vorbei

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Für gewöhnlich liegt die Ad Alliance hier vorne, am Sonntag gab es aber einen Führungswechsel, wenn auch nur in den Nachkommastellen: Die starke Performance von Sat.1, ProSieben und Kabel Eins sorgte dafür, dass Seven.One den ersten Platz belegte. Für El Cartel Media war es hingegen kein guter Tag.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Telekommunikations-Unternehmen mit engem Rennen

Am Sonntag lieferten sich die Telekom, O2, Vodafone und 1&1 ein enges Rennen mit Bruttoreichwiten zwischen 62 und 59 XRP mit einem ganz leichten Vorsprung für die Telekom - wobei in der Ausweisung hier nur die Mobilfunk-Werbung auftaucht. Die Telekom hatte ebenfalls Werbung für Magenta-TV geschaltet, die obendrein auch noch knapp 30 XRP erzielte.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.