An der Spitze des AdScanner-Rankings der bruttoreichweitenstärksten TV-Kampagnen der vergangenen Woche hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan: Weiterhin rührt keiner kräftiger die Werbetrommel als McDonald's für seine Chicken McNuggets mit einigem Abstand gefolgt von C&A, das seine schon seit Monaten andauernde Kampagne somit ebenfalls mit unveränderter Intensität fortsetzte.

Unter den Einzelhändlern hat Edeka, das in der vergangenen Wochen auf Platz 5 noch vor seinen Konkurrenten lag, eine kleine Verschnaufpause eingelegt und den Werbedruck deutlich zurückgefahren. Für eine Platzierung in den Top25 reichte es daher diesmal nicht, stattdessen waren es diesmal Lidl und Rewe, die mit jeweils über 600 Spot-Ausstrahlungen am stärksten für sich geworben haben. Bei der Senderbelegung setzten beide übrigens vorwiegend auf die Sender der beiden großen Sendergruppen - angereichert um eine öffentlich-rechtliche Prise. Während Lidl sowohl Das Erste als auch das ZDF belegte, war das ZDF Werbefernsehen bei Rewe allerdings außen vor.

© AdScanner

Etwas weiter hinten im Feld taucht auf Platz 18 die Unilever-Kampagne für Axe auf - passend zu den schweißtreibenden Temperaturen. Dabei lief für die erreichte Bruttoreichweite von 303 XRP die recht hohe Anzahl von fast 1.000 Spots. Das rührt daher, dass die Kampagne auch zahlreich auf kleinen Sendern wie Welt und ntv zu sehen war - was sich in dieser Woche als goldrichtig herausgestellt hat, weil dort vor allem am Samstag enorme Reichweiten wegen der Breaking-News-Lage in Russland erzielt wurden. Etwa 15 Prozent der gesamten Bruttoreichweite sammelte Axe bei Welt ein - bedeutender waren aus Reichweitensicht damit nur die Schaltungen bei RTL.

Zur Erläuterung der Zahlen: AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.