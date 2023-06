Zum vorerst letzten Mal hat sich bei RTL am Montagabend alles um "The Wheel" gedreht. Weil das Ratespiel sich zuletzt mit Blick auf die Quote doch arg glücklos präsentiert hatte, änderte RTL seine Pläne und zeigt an den kommenden beiden Montagen das schon vor Monaten produzierte "Jetzt knallt's" statt "The Wheel". So lief in dieser Woche also der "The Wheel"-Schlussakt, der sich in der klassischen Zielgruppe klar besser schlug als zuvor. Kamen die vorherigen drei Episoden auf maximal achteinhalb Prozent, standen nun 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Bei den 14- bis 59-Jährigen sicherte sich die Quizsendung 7,7 Prozent.

