Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen traten am Montagabend die Wiederholung eines vor zwei Jahren produzierten "Sarah Kohr"-Films im ZDF und der Re-Run des drei Jahre alten Schmunzelkrimifilms "Kaiserschmarrndrama" gegeneinander an. Dabei sicherte sich der im Ersten gezeigte Krimi rund 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und setzte sich somit auch gegen "Sarah Kohr" durch: Das ZDF generierte damit im Schnitt 3,43 Millionen Personen. Das entsprach einem Gesamtmarktanteil in Höhe von 14,7 Prozent, "Kaiserschmarrndrama" sicherte sich derweil 16,9 Prozent. Der Eberhofer-Krimi kam auch bei den 14- bis 49-Jährigen ausgezeichnet an: Hier verbuchte er für Das Erste tolle 13,4 Prozent.

