Wie geht es Russland nach dem Aufstand der Söldner? Dieser Frage ging am Mittwochabend das "Auslandsjournal" ab 22:15 Uhr in einer Spezial-Sendung nach – und sicherte sich den höchsten Marktanteil bisher in diesem Jahr. 15,4 Prozent wurden gemessen, höher fielen die Werte letztmals im vergangenen Sommer aus. Insgesamt erreichte die Sendung rund 2,8 Millionen Zusehende, sie holte zudem auch viele Jüngere ins Programm. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,2 Prozent gemessen.

Später am Abend übernahm "Markus Lanz", der diesmal große Konkurrenz hatte. Seine Talkshow aus Hamburg, in der es am Mittwoch unter anderem um Clan-Gewalt und die Situation in der Ukraine ging, sahen im Schnitt 1,45 Millionen Personen, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 14,7 Prozent. Bereits ab 22:50 Uhr hatte "Maischberger" im Ersten mit einer einstündigen Extra-Sendung Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Die Fragen an ihn sahen im Schnitt 1,58 Millionen Personen, erzielt wurden 12,3 Prozent. Der niedrigere Marktanteil bei höherer Reichweite erklärt sich mit der späteren Startzeit von Lanz und entsprechend späterem Ende.



Für "Maischberger" war es die höchste Reichweite bisher im Jahr 2023 und die zweitbeste Quote. Mit Blick auf den Gesamtmarktanteil war lediglich eine Episode aus dem Februar noch gefragter. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte Scholz übrigens nur für gewöhnliche Werte, hier lag die gemessene Quote bei 6,3 Prozent. Gut lief es für Das Erste übrigens auch schon zur Primetime. Der Film "Sechs Tage Angst" kam im Schnitt auf 4,17 Millionen Zusehende (18,7%), davor sahen allein im Ersten 4,24 Millionen Menschen die aktuelle "Tagesschau".

Das ZDF setzte um 20:15 Uhr auf "Bares für Rares" und kam damit auf 3,83 Millionen Zusehende (17,2%). Die Primetime-Folge der Trödelshow begeisterte zudem 12 Prozent der Umworbenen und sicherte sich damit in dieser Altersklasse die Marktführung. Das ab 21:45 Uhr gezeigte "heute journal" steigerte sich schließlich auf durchschnittlich 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV