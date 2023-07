Bislang durfte Ralf Schmitz seine improvisierten Späße in Sat.1 nur am späten Abend treiben - mit überschaubarem Erfolg. Umso überraschender also, dass sich der Privatsender dazu entschied, das bislang allenfalls mäßig beliebte Comedy-Format "Halbpension mit Schmitz" nun mit XXL-Folgen in die Primetime zu holen. Mit Blick auf die Quoten hat sich dieser Schritt für Sat.1 zum Einstand am Freitagabend allerdings durchaus gelohnt: In der klassischen Zielgruppe nahm die Show - womöglich auch dank der Unterstützung des "Frühstücksfernsehen"-Teams - auf Anhieb Kurs auf einen zweistelligen Marktanteil.

Mit durchschnittlich 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren durfte sich Sat.1 zur besten Sendezeit über gute 9,3 Prozent Marktanteil freuen - ein Wert, der klar über dem Senderschnitt lag. Allerdings zeigte sich auch, dass "Halbpension mit Schmitz XXL" nur bedingt dazu taugt, dem Ziel näher zu kommen, Sat.1 älter zu positionieren, denn in der selbst auserkorenen "Relevanz-Zielgruppe" der 14- bis 59-Jährigen reichte es schon nur noch für 6,6 Prozent. Insgesamt kam die Comedyshow mit 790.000 Personen gar nicht über magere 3,7 Prozent hinaus.

Deutlich mehr Publikum über 50 lockte dagegen das eigentlich deutlich jünger positionierte ProSieben vor den Fernseher - James Bond sei Dank. der 007-Streifen "Diamantenfieber" erreichte insgesamt 1,47 Millionen Personen und war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,7 Prozent Marktanteil gefragt, ehe später am Abend der Klassiker "Man lebt nur zweimal" noch 9,1 Prozent holte.

Einziger Sender, der zur besten Sendezeit einen zweistelligen Wert schaffte, war übrigens RTL, wo "Top Dog Germany" allerdings erneut schwächer performte als gewohnt. Mit 11,4 Prozent bewegte sich die Show in der klassischen Zielgruppe auf ähnlicher Flughöhe wie vor einer Woche, insgesamt schalteten diesmal im Schnitt 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein. Ordentlich lief es auch für Vox, das mit der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" zwar insgesamt nur 600.000 Menschen verbuchte, in der Zielgruppe aber mit 7,7 Prozent Marktanteil überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV