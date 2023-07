Am Samstag hat die Frankreichrundfahrt, die "Tour de France", begonnen, die in diesem Jahr wieder wesentlich ausführlicher im Ersten übertragen wird. Wochentags räumt der Sender um die drei Stunden für die Live-Bilder frei. Am Samstag sendete Das Erste zwischen 14:45 und kurz vor 18 Uhr live und kam mit der "Sportschau" somit auf 1,05 Millionen Zusehende und passable 10,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Quoten sogar auf 11,4 Prozent. Parallel zum Ersten gab es die komplette Etappe auch bei Eurosport zu sehen, Quoten hiervon liegen aber noch nicht vor.

Sat.1 setzte am Vorabend ebenfalls auf Sport – ab 18 Uhr zeigte man die U21-EM-Partie zwischen Georgien und Israel, die jedoch schlechte Quoten einfuhr. 3,2 Prozent wurden in der ersten Halbzeit gemessen, rund 430.000 Personen interessierten sich für das Match vor dem Seitenwechsel. Etwas stärker wurde die Partie im weiteren Verlauf. Halbzeit zwei plus die Verlängerung und das Elfmeterschießen wurden zusammengerechnet und kamen auf im Schnitt 620.000 Fans, der Zielgruppen-Marktanteil stieg auf 5,1 Prozent. Das ProSieben-Maxx-Primetime-Spiel zwischen Spanien und der Schweiz erreichte dann 0,29 und 0,35 Millionen Zusehende. Mit 1,0 und 1,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen waren die Ergebnisse also ebenfalls ausbaufähig.



Sehr zufrieden sein darf indes Sky, das am Samstag den Formel 1-Sprint aus Österreich übertrug. Die eigentliche Rennaction fand zwischen 16:30 und 17:05 Uhr statt – rund herum sendete Sky Rahmenberichte, deren Werte meist niedriger ausfallen als die eines Rennens/Sprints. Ausgewiesen wurde jedoch die Übertragung komplett. Und zwischen 15:30 und 17:30 Uhr sammelte Sky bei den Umworbenen 5,9 Prozent Marktanteil ein, insgesamt lag die ermittelte Reichweite in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 300.000 Motorsportfans.

