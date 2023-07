Die meistgesehene Sendung des Sonntags war die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 5,86 Millionen Menschen gesehen wurde - und damit von mehr als jedem Vierten, der um 20 Uhr vor dem Fernseher saß. Und auch um 20:15 Uhr war der Sender nicht zu schlagen, auch wenn vom "Polizeiruf 110" nur eine Wiederholung zu sehen war. Mit 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Krimi einen Marktanteil von genau 20,0 Prozent. Allerdings war auch ein "Rosamunde Pilcher"-Film im ZDF gefragt: 4,17 Millionen Personen sorgten dort für 16,8 Prozent Marktanteil, ehe auch das "heute-journal" mit 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch gefragt war.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen "Tagesschau" und "Polizeiruf" ebenfalls an der Spitze - hier war jedoch ProSieben der größte Verfolger in der Primetime. Während der ARD-Krimi mit 14,5 Prozent Marktanteil überzeugte, verzeichnete der US-Spielfilm "Kingman: The Golden Circle" überzeugende 12,6 Prozent. Mit 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war der Blockbuster auch insgesamt gefragt. Gute Film-Quoten gab's außerdem für "Der Vorname" in Sat.1: Mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,5 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring also gleich doppelt zufrieden sein.

RTL hatte mit "Pets 2" hingegen das eindeutige Nachsehen und kam zur besten Sendezeit nicht über einen Marktanteil von 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus. Erst "Stern TV am Sonntag" sorgte gegen 22 Uhr für einen Aufschwung und steigerte den RTL-Marktanteil immerhin noch auf 9,6 Prozent - das war doppelt so viel wie beim Allzeit-Tief der Vorwoche. Die Tagesmarktführerschaft teilte sich RTL letztlich mit Vox, das am Sonntag unterm Strich ebenfalls auf 8,1 Prozent Marktanteil kam und nicht zuletzt von einer erfolgreichen Primetime profitierte, in der eine "Kitchen Impossible"-Wiederholung und "Prominent!" mit Marktanteilen von 9,3 und 9,6 Prozent überzeugten.

Ebenfalls wieder richtig gut lief es für "Yes, we camp!" in Kabel Eins: Mit im Schnitt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,7 Prozent Marktanteil überzeugte die Dokusoap einmal mehr, ehe auch "Abenteuer Leben am Sonntag" mit 6,2 Prozent klar über dem Senderschnitt lag. Und auch für RTLzwei war es ein starker Abend - dank eines "Rambo"-Dreierpacks. Nachdem schon der erste Teil von 1,17 Millionen Menschen gesehen wurde und 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr, steigerte sich "Rambo II - Der Auftrag" danach auf 9,1 Prozent. "Rambo III" kam gegen Mitternacht schließlich sogar auf stolze 14,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV