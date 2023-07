Der Primetime-Verlauf: Krimi gehen Fans verloren

Ähnlich wie schon am Sonntag zuvor: Der 90-Minuten-Krimi im Ersten verlor ganz besonders in der ersten halben Stunde der Laufzeit Publikum. Offenbar haben einige Zuschauerinnen und Zuschauer festgestellt, dass sie diesen "Polizeiruf", der eine Wiederholung war, schon kennen. Anders erging es da "Rosamunde Pilcher" im ZDF: Auch hier lief eine alte Folge, die aber kontinuierlich Zuschauende hinzugewinnen konnte. Filmware bot ab 20:15 Uhr indes auch Sat.1 an: "Der Vorname" schaffte es aber nicht, Teile seines Publikums über die erste Werbepause zu retten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" profitiert von "Tagesschau"

Auch am Sonntagabend wollten sich viele Menschen in der 20-Uhr-"Tagesschau" informieren. Und schalteten dafür teils schon frühzeitig zum Ersten. Bereits ab kurz nach 19.45 Uhr begann die Reichweiten-Kurve deutlich zu steigern, die letzten Minuten der "Sportschau" profitierten hiervon. Eine steigende Kurve hatte zuvor auch das ZDF verbucht. Hier kamen gegen 19 Uhr viele, um "heute" zu sehen. Anders als an anderen Tagen gelang es im Anschluss "Berlin direkt" aber, das Publikum großteils zu halten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Radfahrer beflügeln WBD

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Wie schon am Samstag gab auch am Sonntag WBD eine bessere Figur ab als üblich - das dürfte an der Tour de France gelegen haben, die großflächig im Programm von Eurosport vertreten war. So sicherte sich WBD 19 Prozent Daily Reach. Die öffentlich-rechtlichen Sender spielten wegen der Werbefreiheit keine Rolle, nur das ZDF ergatterte dank Sponsoring einen minimalen Daily Reach, der gerundet aber dennoch bei null lag.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Amazon vielseitig unterwegs

Amazon war auch am Sonntag ein wichtiger Werbekunde im deutschen Fernsehen. Zum einen warb der Versandhändler für den kommende Woche anstehenden Prime Day - allein dafür kamen mehr als 100 XRP zusammen. Doch auch für Amazon Prime wurde erfolgreich geworben. Knapp 60 Punkte sammelte Amazon hier ein. Rechnet man nun diese beiden Kampagnen zusammen, dann lag Amazon also bei mehr als 160 XRP, über 240 Spots liefen dazu am Sonntag in den deutschen TV-Werbeinseln.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.