Nach zwei Wochen aus der Konserve hat sich die Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" am Montag wieder live zurückgemeldet - mit neuem Logo und mehr Studio-Inhalten, für die die Redseven Entertainment nach dem kurzfristigen Produzentenwechsel inzwischen verantwortlich zeichnet. Was die Veränderungen auf Dauer wert sind, wird sich erst noch zeigen müssen, doch zum Auftakt hat "Volles Haus!" zumindest einen seiner etwas besseren Tage erwischt.

Immerhin 3,9 Prozent Marktanteil verzeichnete das Format ab 16:00 Uhr im Schnitt in der klassischen Zielgruppe, insgesamt schalteten 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ab 17:30 Uhr, als parallel die Ländermagazine liefen, brachte es Sat.1 auf 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings lief es auch für RTL am Nachmittag nur bedingt gut - um 17:00 Uhr fiel "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" auf nur 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, wenngleich die Show immerhin 920.000 Menschen erreichte.

Am besten lief es für Sat.1 indes einmal mehr zum Start in den Tag: Das "Frühstücksfernsehen" trieb den Marktanteil in den Morgenstunden nämlich auf hervorragende 20,6 Prozent, doch Rückenwind brachte der Erfolg trotzdem nicht. Schon eine halbe Stunde nach dem Ende der Sendung war die "Ruhrpottwache" zeitweise bei gerade mal noch 1,1 Prozent angekommen. Am Vorabend sorgt dagegen "Lenßen übernimmt" offenbar allmählich für Besserung: Bis zu 6,2 Prozent Marktanteil erreichten die vier Folgen der eigentlich schon eingestellten Scripted Reality - mit Spielshows war das bis vor Kurzem bei Weitem nicht drin. Davon profitierte auch "Newstime", das sich ab 19:56 Uhr auf immerhin 7,3 Prozent Marktanteil steigerte.

In der Primetime war für Sat.1 dann allerdings gar nichts mehr zu holen - daran änderte auch das kurzfristige Aus der "Gegenteilshow" nichts. Auch die Wiederholung des Promi-Specials von "Let the music play" enttäuschte um 20:15 Uhr mit desolaten 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt gerade mal 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "Die Spaßgiganten - Deutschland macht Urlaub" blieb danach mit 3,1 Prozent ebenfalls blass. Mehr als ein Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent - und somit der siebte Rang unter den acht Vollprogrammen - war dadurch letztlich für Sat.1 zum Start in die Woche nicht drin.

Wirklich berauschend lief es aber auch für ProSieben nicht, das den Tag mit mäßigen 7,8 Prozent in der Zielgruppe beendete. Hier bereiteten einmal mehr "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" mit Marktanteilen von 6,0 und 6,7 Prozent große Probleme zur besten Sendezeit. Mit dem Kampf um die Spitzenposition hatte der Privatsender damit nichts zu tun. Immerhin: Für zwei Folgen von "9-1-1: Lone Star" ging es später am Abend noch auf 7,0 und 8,1 Prozent nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV