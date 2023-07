Fast elf Monate ist es her, dass die erste Folge von "Local Hero" am Sonntagabend bei ProSieben zu sehen war - weil damals jedoch kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren wurden, legte der Privatsender das "Projekt Eigenproduktionen" auf dem hart umkämpften Sendeplatz zwischenzeitlich auf Eis. Nun, mit einiger Verspätung, schaffen es die restlichen "Local Hero"-Folgen doch noch auf den Bildschirm, wenn auch im weit weniger harten Sommerprogramm und noch dazu am Dienstagabend.

Geholfen hat aber auch der Sendeplatz-Wechsel nicht: Mit durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Sehbeteiligung nahezu exakt so schlecht aus wie im vergangenen Herbst. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte das Format nichts reißen: Mehr als ein Marktanteil von 5,0 Prozent war selbst gegen harmlose Konkurrenz nicht drin. Später am Abend holte dann auch ein Best Of von "Joko und Klaas gegen ProSieben" nur 5,0 Prozent.

Entsprechend mager fiel dann auch der Tagesmarktanteil von ProSieben aus: Mit schwachen 6,4 Prozent musste sich der Privatsender am Dienstag in der klassischen Zielgruppe nur mit dem fünften Rang zufriedengeben. Besser lief es dagegen für Vox, das mit durchschnittlich 7,1 Prozent nur RTL den Vortritt lassen musste - und auch in der Primetime zunächst vor ProSieben lag, wenngleich die erste Promi-Ausgabe von "Guidos Deko Queen" eher unspektakulär performte. 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis. Für die anschließenden "Dekoprofis" ging es sogar auf magere 4,6 Prozent nach unten.

Durchweg zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo die Sozial-Reportage "Deutschland - Deine Schulden" mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe überzeugte und später auch "Armes Deutschland" mit 6,8 Prozent klar über dem Senderschnitt lag. Kabel Eins schaffte mit dem Spielfilm "Teuflisch" noch 5,6 Prozent und unter den Spartensendern trumpfte vor allem Nitro spät auf - ab 22:00 Uhr steigerte sich "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts" noch auf richtig gute 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV