Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möring - die Besetzungsliste des Films "Das perfekte Geheimnis" liest sich überaus hochkarätig. Damit schaffte es der Film in jedem Fall, viele Jüngere zum "Sommerkino" im Ersten zu locken. Hatte die "Schachnovelle" in der vergangenen Woche zum Auftakt noch weniger als 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, so trumpfte "Das perfekte Geheimnis" nun mit stolzen 15,4 Prozent in dieser Altersgruppe auf und bescherte dem Ersten damit auch den Tagessieg beim jungen Publikum.

Die Gesamt-Reichweite lag zwar ebenfalls über dem Sommerkino-Wert der Vorwoche, aber deutlich weniger stark: 2,64 Millionen sahen diesmal zu, 170.000 mehr als bei der "Schachnovelle". Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf ordentliche 11,9 Prozent. Das Erste musste sich im direkten Vergleich hier aber deutlich einer Krimi-Wiederholung im ZDF geschlagen geben. "Nord Nord Mord - Sievers und der schönste Tag" erreichte dort 5,52 Millionen Menschen. Damit entschied sich etwa jeder Vierte, der am Montagabend zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr vor dem Fernseher saß, für das ZDF, der Marktanteil belief sich auf 24,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Krimi allerdings nicht über 5,8 Prozent Marktanteil hinaus.

Nachdem sich noch 4,3 Millionen Menschen im "heute-journal" informierten, lief der zweite Film des Abends im ZDF nicht mehr ganz so gut: "OSS 117 - Liebesgrüße aus Afrika" erreichte mit im Schnitt 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Unterdessen kann man sich bei der ARD über die bislang höchste Reichweite von "Gefragt - Gejagt" in dieser Staffel freuen. Am Vorabend sahen 2,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 17,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Quizshow einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Gleichwohl musste sich Das Erste auch hier in Sachen Gesamt-Reichweite dem ZDF geschlagen geben, wo eine alte Folge von "SOKO Hamburg" 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV