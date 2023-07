Beim Blick auf die Quoten vom Montagabend dürfte man sich selbst bei RTL heute etwas verwundert die Augen reiben: Die offizielle Quotenmessung ergab für "Barbara Salesch - Das Strafgericht" da zwischen 15 und 16 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von herausragenden 18,9 Prozent, womit der bisherige Bestwert der RTL-Neuauflage mal eben um 2,8 Prozentpunkte übertroffen wurde.

Dieser Rekord hat sich dabei durch nichts angedeutet, in der vergangenen Woche bewegten sich die Marktanteile beim jungen Publikum noch zwischen 5,9 und 9,5 Prozent, also auf einem insgesamt eher mageren Niveau. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 0,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern höher als in den vergangenen Wochen, hier war der Ausschlag aber weit weniger spektakulär. Angesichts der inzwischen sehr überschaubaren absoluten Reichweiten in der Altersgruppe 14-49 im Tagesprogramm werden die Marktanteils-Schwankungen generell größer, daher kommt es immer wieder zu Ausreißern nach oben und unten - dieser nun ist aber in seiner Wucht trotzdem überraschend.

Am Montag profitierte Salesch wohl auch von einem stärkeren Vorlauf durch "Punkt 12", das mit 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls schon erfolgreicher als sonst unterwegs war. Im weiteren Velrauf des Nachmittags ging's dann aber auch wieder deutlich nach unten: "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" lag mit 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls noch klar über seinen Normal-Werten, schon "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" blieb ab 17 Uhr dann aber bei mauen 7,0 Prozent beim jungen Publikum hängen. Allerdings haben die Gerichtsshows ihre Stärken auch generell eher in Sachen Gesamt-Reichweite - und da konnte Ulrich Wetzels Strafgericht mit 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch am Montag wieder überzeugen, das Jugendgericht sahen sich danach noch 0,95 Millionen Menschen an.

Während Barbara Salesch also einen Ausreißer nach oben verzeichnete, lief es für die "Klinik am Südring" in Sat.1 ungewohnt schlecht. Nachdem die erste Folge um 14 Uhr noch 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, kam die zweite Folge ab 15 Uhr nicht mehr über 3,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Im Anschluss erwischte dann auch "Volles Haus" mit nur 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Fehlstart in die zweite Woche nach dem Neustart.

