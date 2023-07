Der ARD-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" hat sich am Dienstag in der Primetime mit einer Doppelfolge an die Spitze gesetzt. Nachdem die erste Episode um 20:15 Uhr bereits auf 3,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die an einem drückend heißen Abend schon für 17,6 Prozent Marktanteil reichten, steigerte sich die Klinikserie danach sogar noch auf 3,94 Millionen Fans sowie einen Marktanteil von 18,3 Prozent.

Doch nicht nur beim Gesamtpublikum lag "In aller Freundschaft" ganz vorne - auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab's zur besten Sendezeit kein Vorbeikommen. Während die großen Privatsender allesamt schwächelten, steigerte sich die ARD-Serie mit durchschnittlich 410.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 11,1 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit Ende Januar. Gegen 21 Uhr lief es mit 10,3 Prozent ebenfalls richtig gut. Mehr junges Publikum erreichten am Dienstag nur die "Tagesschau", "GZSZ" und "RTL aktuell" - also ausschließlich Formate, die vor 20:15 Uhr liefen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete zum Start in die Primetime übrigens auch das ZDF - wenn auch mit einem ungleich ernsteren Thema. Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Putins Abgrund" lag mit 9,5 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe ebenso wie die ARD klar vor der privaten Konkurrenz. Angesichts dessen wird man es in Mainz auch ganz gut verschmerzen können, dass es insgesamt mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,5 Prozent Marktanteil eher überschaubar lief. "Frontal" fiel danach gar auf 1,68 Millionen zurück.

ZDFneo bewegte sich unterdessen auf Augenhöhe mit dem Hauptprogramm und brachte es mit der Krimireihe "Nord Nord Mord" auf durchschnittlich 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 8,0 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Das ZDF drehte schließlich ab 21:45 Uhr noch einmal auf und steigerte sich mit dem "heute-journal" auf 3,09 Millionen Personen. Zu diesem Zeitpunkt lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,2 Prozent Marktanteil erneut sehr gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV