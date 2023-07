Am Donnerstag vergangener Woche wurde Reporter Ralf Herrmann schon Mutter (wobei man sich stets fragte, wieso er nicht einfach Vater wurde…), in dieser Woche nun wiederholte RTL eine Reportage, in der Ralf als Hebamme unterwegs war. Die erneute Ausstrahlung hielt nicht ganz mit den Werten mit, den die Erstausstrahlung sieben Tage zuvor einfuhr. Die Gesamt-Reichweite ging um rund 100.000 auf noch 0,95 Millionen Zusehende zurück, bei den Werberelevanten verfehlte RTL knapp die Zehn-Prozent-Marke. Ermittelt wurden 9,9 Prozent und somit ein Wert unter Senderschnitt.

Allerdings schlug Sat.1 für den weiteren Verlauf des Abends nicht den gleichen Nutzen daraus. Stattdessen tat sich in Folge eine neue "Akte" sehr schwer und kam nicht über 5,7 Prozent Marktanteil hinaus. RTL sicherte sich mit "RTL Direkt" und "Inside Bäckereien" zwar ebenfalls alles andere als Top-Quoten, lag aber mit 8,3 und 7,5 Prozent vor Sat.1.

Einen guten Abend erlebte Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" diesmal 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfuhr. Gegenüber der Vorwoche gab es somit kaum Veränderungen, die Gesamtreichweite zog auf 0,72 Millionen im Schnitt an. Leicht besser als sieben Tage zuvor, aber ganz klar noch nicht gut, präsentierte sich bei RTLzwei "Das Messie-Team": 0,01 Millionen Zusehende mehr machten diesmal eine Reichweite in Höhe von 470.000, bei den Umworbenen stieg die Quote um 0,1 Punkte auf weiter schwache 3,3 Prozent. "Dickes Deutschland" musste sich nach 22:20 Uhr sogar mit 2,8 Prozent begnüngen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV