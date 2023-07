Als "Halbpension mit Schmitz" Ende Juni gestartet und erstmals in der Primetime zu sehen war, lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch bei 9,3 Prozent. Eine Woche später wurden nur noch 7,2 Prozent gemessen. An diesem Freitag ging es jetzt sogar noch etwas weiter bergab - und das durchaus signifikant. 210.000 Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse nur noch für 6,3 Prozent. Insgesamt sahen sich 560.000 Menschen die neueste Ausgabe des Formats an.

Die Entwicklung der Impro-Sendung ist damit alles andere als gut, "Halbpension mit Schmitz" war mit diesen Werten allerdings noch das stärkste Sat.1-Pferd im Stall. Die Wiederholung eines Promi-Specials von "Let the music play" fiel im Anschluss auf 5,1 Prozent Marktanteil. Zwei "Sechserpack"-Re-Runs lagen nach Mitternacht bei lediglich 3,9 und 2,8 Prozent.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum sicherte sich die RTL-Show "Top Dog Germany". Nachdem das Format in der vergangenen Woche auf die niedrigste Reichweite ihrer Geschichte gefallen war, ging es jetzt auf 1,37 Millionen Zuschauende hinauf. Damit liegt "Top Dog" weiterhin recht deutlich unter früheren Reichweiten, mit 12,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Köln aber zufrieden sein, 410.000 Zuschauende kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen.

Mit den "faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" hielt sich RTL am späten Abend ebenfalls noch im zweistelligen Bereich, hier holte man 10,8 Prozent Marktanteil. Auch dadurch schaffte es RTL, den Tagesmarktanteil knapp über der Marke von 10 Prozent zu halten, am Enden brachten es die Kölner auf 10,2 Prozent, kein anderer Sender war erfolgreicher.

