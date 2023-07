Die guten Nachrichten für Vox und "Das perfekte Dinner" reißen nicht ab. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir an dieser Stelle immer mal wieder über die gestiegenen Quoten der Sendung berichtet. Zum Wochenstart sah es nun so gut aus wie schon sehr lange nicht mehr. 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil lag dementsprechend bei 12,1 Prozent. Man muss schon bis ins Jahr 2012 zurückgehen, um einen höheren Marktanteil zu finden.

Insgesamt kam das "Dinner" am Vorabend auf 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist insgesamt betrachtet nicht viel und liegt auch unter dem bisherigen Jahresschnitt, allerdings sind die Reichweiten aufgrund der sommerlichen Temperaturen aktuell überall eher niedrig. Das "Dinner" war damit zudem das meistgesehene Vox-Format am Montag.

Aber die Kölner schlugen sich auch an anderen Stellen des Tages gut. "Goodbye Deutschland" kam zur besten Sendezeit auf 910.000 Zuschauende, in der klassischen Zielgruppe holte man damit 8,8 Prozent. "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt" kam danach auf ebenfalls gute 8,5 Prozent. Und auch nachmittags lagen die Marktanteile oft über dem Senderschnitt. Ausgerechnet "Shopping Queen" war mit 5,9 Prozent die schwächste Sendung, ansonsten holte Vox zwischen 12 und 19 Uhr mindestens 8,3 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" kam sogar auf zweistellige Werte.

Insofern ist es nicht überraschend, dass Vox den Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent beendete. Das bedeutete Platz zwei in den Tagescharts in der Zielgruppe, nur RTL war noch etwas erfolgreicher. Auf dem letzten Platz der acht großen Sender landete derweil RTLzwei mit nur 4,5 Prozent. Dabei lag das nicht an der Primetime: "Bella Italia - Camping auf Deutsch" erreichte 6,3 Prozent, 730.000 Menschen sahen zu. "Von Hecke zu Hecke" blieb danach aber bei nur 3,7 Prozent hängen und auch in der Daytime sah es oft schlecht aus. Alte "Geissens"-Ausgaben erreichten nachmittags teilweise nur 1,0 Prozent.

