am 19.07.2023 - 09:28 Uhr

Die Tour de France befindet sich auf der Zielgeraden, doch die ARD-Verantwortlichen können schon jetzt ein zufriedenes Fazit ziehen - insbesondere mit Blick aufs junge Publikum, wo die Marktanteile zuletzt regelmäßig im klar zweistelligen Bereich landeten. So auch am Dienstag, als nach einem Ruhetag die 16. Etappe auf dem Programm stand. Durchschnittlich 160.000 Radsport-Fans zwischen 14 und 49 Jahren sahen die mehr als dreistündige Übertragung am Nachmittag, sodass der Marktanteil des Ersten mit 11,6 Prozent weit über den Normalwerten des Senders lag.

Insgesamt sorgten 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer übrigens für 10,2 Prozent Marktanteil. Weitere 190.000 Fans entschieden sich im Schnitt übrigens für die Übertragung bei Eurosport, die es damit auf einen Marktanteil von 2,3 Prozent beim Gesamtpublikum brachte, während es in der Zielgruppe diesmal für 1,2 Prozent reichte.

Starke Quoten beim jungen Publikum gab's im Ersten derweil aber auch für "Gefragt - gejagt", das ab 18:00 Uhr mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Insgesamt war das Quiz mit Alexander Bommes ohnehin wieder eine sichere Bank: Durchschnittlich 2,19 Millionen Personen sorgten am Dienstag für 17,2 Prozent Marktanteil. Noch stärker war zu diesem Zeitpunkt jedoch eine Wiederholung der "SOKO Köln", die im ZDF auf 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 22,1 Prozent Marktanteil kam. Ohnehin sorgten auch "Bares für Rares", "Die Rosenheim-Cops", "Hallo Deutschland", "Leute heute" und die "heute"-Nachrichten dafür, dass der ZDF-Marktanteil über Stunden hinweg mehr als 20 Prozent betrug.

Um 20:15 Uhr waren dagegen die ARD-Serien am beliebtesten: Eine Wiederholung von "Die Heiland - Wir sind Anwalt" startete mit 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend. Das entsprach überzeugenden 14,9 Prozent Marktanteil. Den Tagessieg sicherte sich danach jedoch "In aller Freundschaft": Die Krankenhausserie unterhielt mit einer neuen Folge durchschnittlich 3,72 Millionen Menschen, sodass der ARD-Marktanteil ab 21:05 Uhr auf 17,2 Prozent anzog.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV