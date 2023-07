Primetime-Verlauf: Nach dem Film ging's bergab

Trotz der Tatsache, dass Das Erste am Donnerstag nur eine alte Folge des "Bozen-Krimis" gezeigt hat, war der Sender damit sehr erfolgreich unterwegs. Die AdScanner-Daten unterstreichen, dass die meisten, die eingeschaltet hatten, über die gesamte Dauer auch dran blieben. Nach dem Film gingen naturgemäß viele Zuschauerinnen und Zuschauer von Bord, eine "Monitor"-Doku konnte das Publikum in den gemessenen Vodafone-TV-Haushalten danach aber auch nicht besonders gut bei der Stange halten. Die Talfahrt wurde erst durch die "Tagesthemen" gestoppt, die sich am späten Abend wieder auf einem konstanten Niveau bewegten.

Und auch im Falle des ZDF sind die Nachrichten ein großes Pfund, mit dem man wuchern kann. Der Trend bei "Mein Freund, das Ekel", auch hier handelt es sich um Wiederholungen, zeigte zuvor nur allenfalls leicht nach oben. Zu Beginn des "heute journals" schalteten dann aber viele Menschen zum Sender - profitiert hat das ZDF wohl auch von der Tatsache, dass genau zum Beginn der Nachrichten der "Bozen-Krimi" vorüber war. So konnte man noch einige Krimi-Fans einsammeln.

Der Vorabend-Verlauf: Starkes "Galileo"

Die ProSieben-Verlaufskurve am Vorabend lag wie so oft bis 19 Uhr auf einem ziemlich übersichtlichen Niveau, große Ausschläge nach oben oder unten gibt es nicht. Wenn dann aber das Wissensmagazin "Galileo" startet, kommt viel frisches Publikum hinzu, so war es auch am Donnerstag. Bis zur ersten Werbepause kann die Sendung auch konstant neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen, danach flacht die Kurve etwas ab.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das ZDF Werbefernsehen lag am Donnerstag mit 14 Prozent der erreichten Haushalten recht deutlich vor den Kolleginnen und Kollegen von ARD Media, die es nur auf 8 Prozent brachten. An der Spitze des Vermarkter-Rankings steht einmal mehr die AdAlliance mit 37 Prozent.

Werbe-Ranking: McDonalds ist wieder da

Bis zum Ende der vergangenen Woche hat McDonalds viel im deutschen Fernsehen geworben, mit einer Kampagne brachte man es sogar auf Platz drei der meistgesehenen Werbespots - damals standen allerdings die Chicken McNuggets im Fokus der Aktivitäten. Und während man zu Beginn der Woche die Werbung merklich zurückgefahren hat, ist McDonalds jetzt wieder da - mit Werbung für den Big Mac. 176 Spots sorgten für eine Bruttoreichweite in Höhe von 77,09 XRP - das reicht knapp für Platz eins im Kampagnen-Ranking. Booking.com kam knapp dahinter ins Ziel und schaltete sogar noch ein paar mehr Spots.

