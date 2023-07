Der Samstag ist vor allem in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durch niedrigere Reichweiten gekennzeichnet gewesen. Für den Primetime-Sieg reichten schon 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter, eingefahren hat das die Trampolin-Show "Big Bounce" bei RTL, die sich nach langer Pause zurückmeldete. Der Marktanteil lag dadurch bei vergleichsweise soliden 10,9 Prozent. Insgesamt schalteten nur 990.000 Menschen ein.

Aus Reichweitensicht meldete sich "Big Bounce" damit mit einem Tiefstwert zurück, die ersten beiden Staffeln liefen 2018 und 2019 aber noch im Frühjahr und nicht wie jetzt im Hochsommer. Ein Vergleich mit der letzten Staffel zeigt außerdem, wie weit es für RTL mittlerweile bergab gegangen ist. Die zweite Staffel kam damals auf durchschnittlich etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil. Das war aus damaliger Sicht ebenfalls allenfalls solide, die Show lag knapp über dem damaligen Senderschnitt. Das ist auch jetzt der Fall - im vergangenen Jahr kam RTL auf Jahressicht knapp nicht einmal mehr auf einen zweistelligen Wert.

Mit der Rankingshow "Höher, schneller, weiter – Die extremsten TV-Shows" lag RTL am späten Abend dann übrigens nur noch bei 5,9 Prozent in der jungen Zielgruppe. Das alleine ist aber nicht der Grund, wieso die Kölner am Samstag bei einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent hängen blieben. Auch "Life - Menschen, Momente, Geschichten" holte am Vorabend nur 6,1 Prozent, zwischen 6:40 und 20:15 Uhr lag nur "RTL Aktuell" bei mehr als 10 Prozent in der Zielgruppe. Die Gerichtsshow-Wiederholungen erreichten teilweise nur 3,5 Prozent.

Aber auch andere Sender taten sich am Samstag merklich schwer: ProSieben beendete den Tag mit nur 6,7 Prozent, damit landete man immerhin vor RTL - wirklich zufrieden sein kann man damit aber auch nicht. Auch hier enttäuschte die Daytime mit lange tief einstelligen Marktanteilen, zwei Ausgaben von "Darüber… die Welt" kamen ab 20:15 Uhr schließlich auf 7,4 und 7,1 Prozent. Sat.1 erzielte in der Primetime mit dem Film "Peter Hase 2" nur 6,8 Prozent, steigerte sich danach mit "Plötzlich Familie" aber auf deutlich bessere 9,6 Prozent. Der Tagesmarktanteil lag dennoch bei schlechten 5,6 Prozent und damit auf einem Niveau mit Kabel Eins. Der "Baywatch"-Marathon am Nachmittag und Vorabend holte teilweise weniger als 1,0 Prozent und ging damit völlig unter.

Und auch Vox lag am Samstag bei nur 5,8 Prozent und wusste somit kaum zu überzeugen. "Ice Age 4" erreichte in der Primetime 670.000 Menschen, damit waren für den Sender 6,0 Prozent beim jungen Publikum drin. "Lara Croft: Tomb Raider" fiel danach auf 3,3 Prozent und vor allem am Nachmittag schwächelte Vox ebenso. "Hundkatzemaus" und "Tierbabys" erreichten am Vorabend dann immerhin recht gute 7,6 und 8,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV