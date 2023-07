Wirklich berauschend lief es am Sonntag über weite Strecken für keinen der großen Privatsender: Mit einem Tagesmarktanteil von nur 7,6 Prozent in der Zielgruppe war ProSieben noch am erfolgreichsten, während sich RTL mit 7,2 Prozent begnügen musste und Sat.1 nur 6,4 Prozent schaffte. Zumindest mit Blick auf die Primetime kann man in Unterföhring aber sehr zufrieden sein, denn sowohl ProSieben als auch Sat.1 trafen mit ihren Spielfilmen des Geschmack des Publikums.

So punktete Sat.1 mit dem "Bully"-Doppel, bestehend aus "Der Schuh des Manitu" und "Bullyparade - Der Film" mit sehr schönen Marktanteilen von 10,1 und 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten zunächst im Schnitt 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe nach 22 Uhr noch 890.000 Personen dran blieben. Selbst nach Mitternacht war Sat.1 mit dem Spielfilm "Ohne Limit" noch erfolgreich und überzeugte mit 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

ProSieben wiederum setzte auf "Tenet" von Christopher Nolan und verbuchte damit durchschnittlich 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 510.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für überzeugende 11,4 Prozent Marktanteil. Dass "Dunkirk" zu später Stunde nicht über 4,9 Prozent hinauskam, trübte das Bild allerdings ein wenig. Immerhin: Gegen RTL konnte sich ProSieben und Sat.1 zur besten Sendezeit locker durchsetzen: Dort geriet die Wiederholung von "Stirb langsam: Jetzt erst recht" mit gerade mal 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder. "Stern TV am Sonntag" machte danach aber noch das Beste aus dem Vorlauf und steigerte sich auf solide 9,3 Prozent.

Den Primetime-Sieg heimste letztlich aber der "Tatort" ein, der trotz Wiederholung im Ersten auf 5,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,0 Prozent beim Gesamtpublikum kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum waren 14,9 Prozent drin. Noch stärker war zuvor die "Tagesschau", die mit 6,27 Millionen Personen sogar auf Marktanteile von 26,5 und 24,4 Prozent kam. Weil tagsüber auch die Frauen-Fußball-WM und die Tour de France punkteten, war dem Ersten die Marktführerschaft bei Jung und Alt sicher. Stärkster Primetime-Verfolger beim Gesamtpublikum war um 20:15 Uhr indes das ZDF, wo der Spielfilm "Malibu - Camping für Anfänger" von 3,24 Millionen Menschen gesehen wurde.

Zufrieden kann man indes auch anderswo sein: Vox überzeugte dank einer "Kitchen Impossible"-Wiederholung zur besten Sendezeit mit 8,6 Prozent Marktanteil, während Kabel Eins mit "Yes, we camp!" gute 5,2 Prozent erzielte. RTLzwei lag um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Ein ganzes halbes Jahr" zudem bei 6,1 Prozent - dumm nur, dass der Sender dieses Quoten-Niveau nicht im Ansatz halten konnte. Später am Abend stürzte "Insidious - The Last Key" nämlich auf desolate 1,8 Prozent ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV