Mit immer mehr deutschen Serienklassikern macht sich der kleine Spartensender DF1 zu einer bemerkenswerten Adresse für Fans deutscher Serienklassiker. Zuletzt wurden bereits „Ein Schloss am Wörthersee“, „Klinik unter Palmen“ und „Kommissar Rex“ angekündigt, jetzt folgen die nächsten Serien in täglichen Doppelfolgen.

Ab dem 25. Mai laufen die beiden ehemaligen Sat.1-Telenovelas „Anna und die Liebe“ und „Verliebt in Berlin“ von Montag bis Freitag in Doppelfolgen ab 18.30 Uhr im Vorabendprogramm des Senders. Man schärfe, so formuliert es der Sender, damit sein „Profil als Sender für hochwertige, vertraute Unterhaltung.“ Man baue damit einen LeadIn zum Serienangebot in der Primetime.

Der Quasi-Nachfolger des deutschen Servus TV hatte zunächst mit dem Einkauf von Sportrechten gepunktet. Neben Live-Übertragungen wurde das Programm zunächst mit einem recht wilden Mix aus Genres gefüllt bevor nun seit einiger Zeit gezielter mit einer Retro-Strategie Serienklassiker eingekauft werden. Mit diesen bekannteren Marken erhofft sich der Sender eine größere Sichtbarkeit.