am 30.07.2023 - 10:52 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Alles stabil um 20:15 Uhr

Klare Verhältnisse am Samstagabend: Die großen TV-Sender haben ihr Publikum in der Primetime sehr gut halten können, wie die AdScanner-Daten zeigen. Sowohl "Ein starkes Team" im ZDF als auch die Komödie "Sportabzeichen für Anfänger" hatten es nahezu nicht mit Abschaltern zu tun. Gleiches hilt für die RTL-Show "Big Bounce", die nach den Werbepausen jeweils wieder zur vorherigen Flughöhe zurückkehrte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Live-Sport tut sich schwer

Das Erste hat am Samstag im Vorabendprogramm ab 18 Uhr mit der "Sportschau" und dem Schwerpunkt der 2. Fußball-Bundesliga viele Fußball-Fans vor den Fernseher gelockt. Ebenso wie schon das zuvor ausgestrahlte Boulevardmagazin "Brisant", konnte auch die "Sportschau" kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln. Als ab 18:51 Uhr jedoch Leichtathletik mit einer Live-Übertragung auf dem Plan stand, kamen dem Sender viele Fans abhanden.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das ZDF Werbefernsehen ist - der Fußball-WM der Frauen sei Dank - dem ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media am Samstag ziemlich nah auf die Pelle gerückt. Mit einem Daily Reach von 18 Prozent lagen die Mainzer nur neun Prozentpunkte hinter der privaten Konkurrenz, während die AdAlliance mit 34 Prozent wieder einmal klar vorne lag. Ebenfalls stark: Warner Bros. Discovery mit 15 Prozent auf Rang vier.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Rexona punktet mit wenigen Spots

Die Werbe-Kampagne für das JobRad hat am Samstag die Spitzen-Position im Werbe-Ranking von AdScanner belegt - vor Lotto 24 und der Postcode Lotterie. Bemerkenswert: Unilever belegte mit seiner Kampagne für das Rexona-Deo Maximum Protection einen beachtlichen sechsten Platz mit einer Reichweite von 58,01 XRP. Dabei wurden über den Tag hinweg gerade einmal 17 Spots ausgestrahlt, und zwar ausschließlich im Fußball-Umfeld des ZDF.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.