Irgendwie auch passend, dass es für die Trampolinshow "Big Bounce" derzeit rasant auf- und abwärts geht. Nachdem die Sendung in der vergangenen Woche im Vergleich zum Staffelauftakt fast vier Prozentpunkte zulegen konnte, sackte der Marktanteil nun umgehend wieder um mehr als fünf Prozentpunkte ab. Mit 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen markierte die Sendung sogar ein neues Allzeit-Tief. Insgesamt waren im Schnitt noch 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, das waren 270.000 weniger als in der vergangenen Woche, aber trotzdem noch 60.000 mehr als beim Staffelstart.

RTL sortierte sich am Samstagabend damit auf Platz 3 ein und musste sich neben "Gefragt - Gejagt" im Ersten auch Sat.1 geschlagen geben. Dort holte "Die Schöne und das Biest" einen Marktanteil von 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch die Gesamtreichweite fiel mit 1,11 Millionen zumindest etwas höher aus als bei RTL. Und auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59, die sowohl Sat.1 als auch RTL inzwischen öffentlich bevorzugen, lag Sat.1 mit 8,1 zu 7,0 Prozent Marktanteil im direkten Vergleich vorn.

Während es für Sat.1 am Samstagabend gut aussah, taten sich die anderen größeren Sender von Seven.One schwer. ProSieben zeigte innerhalb von weniger als acht Monaten nun schon zum dritten Mal die Jubiläumssendung "30 Jahre Quatsch Comedy Club" in der Primetime und kam damit nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Die nachfolgende Show zum Abschied von Thomas Hermanns erzielte sogar nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins startete unterdessen um 20:15 Uhr mit nur 1,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für die erste Folge des "Navy CIS"-Marathons in den Abend, danach ging es mit 1,8 und 2,7 Prozent schwach weiter. Erst nach 23 Uhr zogen die Marktanteile dann auf gute Werte an.

Recht zufrieden sein dürfte man unterdessen bei RTLzwei, wo die "Pop-Giganten" einen Marktanteil von 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu - die Gesamt-Reichweite lag damit höher als bei ProSieben. Vox blieb mit seinem Filmprogramm eher unauffällig und erzielte mit "Pitch Perfect" 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Rocky" danach noch auf 7,7 Prozent zulegen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV