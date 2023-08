Der Primetime-Verlauf: Das Erste & ZDF sehr konstant

Die AdScanner-Verlaufskurven zeigen nicht nur, wie stark Das Erste und das ZDF am Montagabend unterwegs waren. Sie zeigen auch, wie gut die beiden Sender ihr Publikum halten konnten. "Guglhupfgeschwader" hat im Ersten zu Beginn zwar noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, war in der zweiten Hälfte aber sehr konstant. Die Verlaufskurve des ZDF-Krimis gleicht schon von Beginn an einem geraden Strich - hier blieben also fast alle dran, die einmal eingeschaltet hatten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Das "heute"-Plateau

Nach dem Ende von "SOKO Hamburg" haben im ZDF viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Weite gesucht, ein Werbeblock hat dem ZDF aber nur kurzzeitig einen Reichweiteneinbruch beschert. Bereits um kurz vor 19 Uhr zeigte die Verlaufskurve schon wieder nach oben und auch in den ersten Minuten der Sendung sammelten die "heute"-Nachrichten noch viele Menschen ein. Danach blieben die Reichweiten eine Zeit lang sehr konstant, um gegen Ende der Sendung rapide zu fallen - das "heute"-Plateau ist in der Grafik gut zu erkennen. "WISO" tat sich im Anschluss ziemlich schwer.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die AdAlliance ist mit 39 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte der stärkste Vermarkter gewesen, Seven.One Media kam dahinter mit 32 Prozent ins Ziel. ARD Media war mit 11 Prozent vergleichsweise gut unterwegs, das ZDF Werbefernsehen lag mit 15 Prozent dennoch viel weiter vorn.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Funke bewirbt "Die Aktuelle"

Angebliche Baby-News bei Helene Fischer, eine angebliche Gefahr für die Familie von Boris Becker und die Hochzeit von Birgit Schrowange: Beim Funke-Klatschblatt "Die Aktuelle" haben sie für die neueste Ausgabe mal wieder alles gegeben. Der Verlag hat diese Ausgabe am Montag auch ganz massiv im Fernsehen beworben, 74 Spots waren zu sehen und sorgten so für eine Bruttoreichweite in Höhe von rund 63 XRP. Damit schaffte es Funke unter die Top 15 der werbestärksten Unternehmen. Rund ein Viertel der "Die Aktuelle"-Spots liefen bei Sat.1 Gold, aber auch Sat.1 war mit 13,5 Prozent stark belegt. Rund 18,9 Prozent der Werbebuchungen entfielen zudem auf RTLzwei. Den größten Anteil an der Reichweite hat allerdings Das Erste: Hier waren nur 6,8 Prozent der Spots zu sehen, diese machten aber 22,3 Prozent der Reichweite aus.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.